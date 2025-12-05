Мерц вважає, що не можна передавати США заморожені активи РФ

Фрідріх Мерц. Фото ілюстративне: Reuters

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Євросоюзу не варто передавати Сполученим Штатам заморожені російські активи. Натомість, ці гроші повинні піти на підтримку оборони України в довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Читайте також:

Дискусія навколо російських активів

Мерц наголосив, що він забезпечить надходження грошей до України, попередивши, що "дехто у Вашингтоні" хоче отримати економічні вигоди від передачі США заморожених активів РФ.

"Це європейська справа, і я не бачу жодного способу, з будь-якою економічною вигодою, переказати гроші, які ми потім мобілізуємо, до Сполучених Штатів Америки. Ці гроші мають піти в Україну", — зазначив він у Берліні.

Таким чином, канцлер Німеччини відреагував на ранню версію опублікованого у ЗМІ мирного плану, запропонованного США. У ньому передбачалося, що 100 мільярдів доларів із заморожених коштів будуть інвестовані у відбудову України, а частина з них — вкладена у спільний фонд США та Росії.

Москва заявила, що будь-яке вилучення активів РФ буде супроводжено судовими позовами. Кремль також погрожує, що у відповідь може перехопити активи інвесторів з "недружніх держав".

Велика Британія має близько 25 мільярдів фунтів стерлінгів заморожених російських активів. Британський міністр закордонних справ Іветт Купер заявила, що Лондон наполягає на плані, узгодженому з Бельгією та іншими державами ЄС, щодо використання цих активів для підтримки оборони України в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, що Бельгія вимагає від ЄС фактично необмежені фінансові гарантії для покриття можливих ризиків від передачі Україні заморожених активів РФ.

Раніше ми також інформували, що МВФ повідомив: він уважно спостерігає за дискусією в ЄС навколо способів використання заморожених активів РФ.