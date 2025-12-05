Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У МВФ прокоментували ідею репарацій для України коштом активів РФ

У МВФ прокоментували ідею репарацій для України коштом активів РФ

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 14:35
МВФ зробили заяву про російські активи та їх використання для України
Офіційна представниця Фонду Джулі Козак. Фото: Flickr

Міжнародний валютний фонд повідомив, що уважно спостерігає за тим, як у Європейському Союзі розгортається дискусія навколо можливих способів використання заморожених російських активів з метою подальшої фінансової підтримки України. Офіційна представниця Фонду Джулі Козак підкреслила, що МВФ ретельно аналізує всі пропозиції, які нині обговорюють європейські партнери.

Про це вона заявила під час брифінгу

Реклама
Читайте також:

В МВФ прокоментували фінансування України російськими замороженими активами

Вона зазначила, що у Фонді позитивно оцінюють жваві дебати щодо нових механізмів допомоги Україні, адже йдеться про рішення, спрямовані на посилення фінансової стійкості держави та формування умов для відновлення її боргової спроможності.

За словами Козак, МВФ відстежує кожен із варіантів, які з’являються в європейській площині, включно з концепціями, де передбачається можливе використання заморожених російських активів як інструменту підтримки.

"Менеджмент та керівництво МВФ послідовно рекомендують, щоб будь-які дії, пов'язані з використанням заморожених активів Росії, відповідали міжнародному та національному законодавству і не підривали функціонування міжнародної валютної системи. І ми впевнені, що російські політики цінують ці важливі міркування", — сказала Козак.

Водночас вона уточнила, що ресурси МВФ традиційно спрямовуються на підтримання платіжного балансу країн та стимулювання економічного відновлення, а тому не можуть використовуватися для погашення уже наявних боргових зобов’язань.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Бельгія висунула жорсткі умови для ЄС щодо користування російськими активами для репараційного кредиту Україні. Зокрема Бельгія вимагає фінансових гарантій. Тим часом Росія пригрозила Бельгії "вічними проблемами", якщо там погодяться передати Україні заморожені 140 млрд доларів.

МВФ кредити Україна активи Росія репарації
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації