МВФ зробили заяву про російські активи та їх використання для України

Міжнародний валютний фонд повідомив, що уважно спостерігає за тим, як у Європейському Союзі розгортається дискусія навколо можливих способів використання заморожених російських активів з метою подальшої фінансової підтримки України. Офіційна представниця Фонду Джулі Козак підкреслила, що МВФ ретельно аналізує всі пропозиції, які нині обговорюють європейські партнери.

Про це вона заявила під час брифінгу.

Вона зазначила, що у Фонді позитивно оцінюють жваві дебати щодо нових механізмів допомоги Україні, адже йдеться про рішення, спрямовані на посилення фінансової стійкості держави та формування умов для відновлення її боргової спроможності.

За словами Козак, МВФ відстежує кожен із варіантів, які з’являються в європейській площині, включно з концепціями, де передбачається можливе використання заморожених російських активів як інструменту підтримки.

"Менеджмент та керівництво МВФ послідовно рекомендують, щоб будь-які дії, пов'язані з використанням заморожених активів Росії, відповідали міжнародному та національному законодавству і не підривали функціонування міжнародної валютної системи. І ми впевнені, що російські політики цінують ці важливі міркування", — сказала Козак.

Водночас вона уточнила, що ресурси МВФ традиційно спрямовуються на підтримання платіжного балансу країн та стимулювання економічного відновлення, а тому не можуть використовуватися для погашення уже наявних боргових зобов’язань.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Бельгія висунула жорсткі умови для ЄС щодо користування російськими активами для репараційного кредиту Україні. Зокрема Бельгія вимагає фінансових гарантій. Тим часом Росія пригрозила Бельгії "вічними проблемами", якщо там погодяться передати Україні заморожені 140 млрд доларів.