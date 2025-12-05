МВФ сделали заявление о российских активах и их использовании для Украины

В МВФ прокомментировали идею репараций для Украины активами РФ
Международный валютный фонд сообщил, что внимательно наблюдает за тем, как в Европейском Союзе разворачивается дискуссия вокруг возможных способов использования замороженных российских активов с целью дальнейшей финансовой поддержки Украины. Официальный представитель Фонда Джули Козак подчеркнула, что МВФ тщательно анализирует все предложения, которые сейчас обсуждают европейские партнеры.
Об этом она заявила во время брифинга.
В МВФ прокомментировали финансирование Украины российскими замороженными активами
Она отметила, что в Фонде положительно оценивают оживленные дебаты относительно новых механизмов помощи Украине, ведь речь идет о решениях, направленных на усиление финансовой устойчивости государства и формирование условий для восстановления ее долговой способности.
По словам Козак, МВФ отслеживает каждый из вариантов, которые появляются в европейской плоскости, включая концепции, где предполагается возможное использование замороженных российских активов как инструмента поддержки.
"Менеджмент и руководство МВФ последовательно рекомендуют, чтобы любые действия, связанные с использованием замороженных активов России, соответствовали международному и национальному законодательству и не подрывали функционирование международной валютной системы. И мы уверены, что российские политики ценят эти важные соображения", — сказала Козак.
В то же время она уточнила, что ресурсы МВФ традиционно направляются на поддержание платежного баланса стран и стимулирование экономического восстановления, а потому не могут использоваться для погашения уже имеющихся долговых обязательств.
Напомним, недавно стало известно, что Бельгия выдвинула жесткие условия для ЕС относительно пользования российскими активами для репарационного кредита Украине. В частности Бельгия требует финансовых гарантий. Между тем Россия пригрозила Бельгии "вечными проблемами", если там согласятся передать Украине замороженные 140 млрд долларов.
