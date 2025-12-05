МВФ сделали заявление о российских активах и их использовании для Украины

Официальный представитель Фонда Джули Козак. Фото: Flickr

Международный валютный фонд сообщил, что внимательно наблюдает за тем, как в Европейском Союзе разворачивается дискуссия вокруг возможных способов использования замороженных российских активов с целью дальнейшей финансовой поддержки Украины. Официальный представитель Фонда Джули Козак подчеркнула, что МВФ тщательно анализирует все предложения, которые сейчас обсуждают европейские партнеры.

Об этом она заявила во время брифинга.

Она отметила, что в Фонде положительно оценивают оживленные дебаты относительно новых механизмов помощи Украине, ведь речь идет о решениях, направленных на усиление финансовой устойчивости государства и формирование условий для восстановления ее долговой способности.

По словам Козак, МВФ отслеживает каждый из вариантов, которые появляются в европейской плоскости, включая концепции, где предполагается возможное использование замороженных российских активов как инструмента поддержки.

"Менеджмент и руководство МВФ последовательно рекомендуют, чтобы любые действия, связанные с использованием замороженных активов России, соответствовали международному и национальному законодательству и не подрывали функционирование международной валютной системы. И мы уверены, что российские политики ценят эти важные соображения", — сказала Козак.

В то же время она уточнила, что ресурсы МВФ традиционно направляются на поддержание платежного баланса стран и стимулирование экономического восстановления, а потому не могут использоваться для погашения уже имеющихся долговых обязательств.

Напомним, недавно стало известно, что Бельгия выдвинула жесткие условия для ЕС относительно пользования российскими активами для репарационного кредита Украине. В частности Бельгия требует финансовых гарантий. Между тем Россия пригрозила Бельгии "вечными проблемами", если там согласятся передать Украине замороженные 140 млрд долларов.