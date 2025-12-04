Відео
Москва пригрозила Бельгії на тлі розмов про російські активи

Москва пригрозила Бельгії на тлі розмов про російські активи

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 11:38
Бельгія попереджена Москвою через заморожені російські активи
Барт де Вевер. Фото: GettyImages

Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що Москва пригрозила країні на тлі розмов про російські активи. За його словами, РФ заявила, що у випадку конфіскації, Брюссель "відчуватиме це до самої вічності".

Про це Барт де Вевер сказав в інтервʼю La Libre.

Читайте також:

Конфіскація російських активів

"Можу уявити, що для всіх це здається гарною ідеєю. Є поганий хлопець Путін. У нього багато грошей, вони зберігаються в Брюсселі. Ми беремо гроші і віддаємо хорошому хлопцю Україні. Це як поезія, це Робін Гуд. Не те щоб це робити, а красти заморожені активи. Це суверенні активи. Тобто це гроші Центрального банку Росії, так? Такого ніколи не робили, розумієте?" — сказав де Вевер.

За його словами, навіть під час Другої світової війни гроші Німеччини не вилучали. Він зауважив, що коли тривають бойові дії, то активи заморожують. Вже наприкінці війни, коли є сторона, яка програла, вона повинна віддати активи для компенсації переможцям.

"Але хто в цій залі справді вірить, що Росія програє цю війну? Це неможливо. Колись ця війна припиниться. Але Росія ніколи не програє цю війну. Навіть не бажано, щоб країна з ядерною зброєю програла війну і стала повністю нестабільною. Це навіть не в наших інтересах", — каже премʼєр-міністр Бельгії.

За його словами, це ілюзія, що колись вдасться повернути заморожені активи, оскільки Росія програє війну і буде змушена їх віддати. Він вважає, що всі за європейським столом переконали себе в "цій байці".

"Тож, якщо в перспективі Росія втратить ці гроші, ми можемо використати їх вже зараз і фактично вкрасти у Путіна. І він має це спокійно прийняти. Відгуки, які ми отримуємо з Москви, не свідчать про те, що вони приймуть це спокійно. Вони дали нам знати, що Бельгія і ви, я особисто, будете це відчувати до самої вічності. Мені здається, це досить довгий період вічності", — заявив де Вевер.

Премʼєр наголосив, що Москва може здійснити контрконфіскації в Росії. 

Нагадаємо, глава МЗС Бельгії Максим Прево розкритикував пропозицію ЄС щодо використання заморожених активів Росії.

Раніше в ЄС загострилися суперечки через бельгійську пропозицію надати необмежені гарантії на випадок позовів Росії щодо заморожених активів.

Україна Бельгія активи конфіскація Росія Барт де Вевер
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
