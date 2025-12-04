Бельгия получила предупреждение от Москвы из-за замороженных российских активов

Барт де Вевер. Фото: GettyImages

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Москва пригрозила стране на фоне разговоров о российских активах. По его словам, РФ заявила, что в случае конфискации, Брюссель "будет чувствовать это до самой вечности".

Об этом Барт де Вевер сказал в интервью La Libre.

Конфискация российских активов

"Могу представить, что для всех это кажется хорошей идеей. Есть плохой парень Путин. У него много денег, они хранятся в Брюсселе. Мы берем деньги и отдаем хорошему парню Украине. Это как поэзия, это Робин Гуд. Не то чтобы это делать, а воровать замороженные активы. Это суверенные активы. То есть это деньги Центрального банка России, да? Такого никогда не делали, понимаете?" — сказал де Вевер.

По его словам, даже во время Второй мировой войны деньги Германии не изымали. Он отметил, что когда продолжаются боевые действия, то активы замораживают. Уже в конце войны, когда есть проигравшая сторона, она должна отдать активы для компенсации победителям.

"Но кто в этом зале действительно верит, что Россия проиграет эту войну? Это невозможно. Когда-то эта война прекратится. Но Россия никогда не проиграет эту войну. Даже не желательно, чтобы страна с ядерным оружием проиграла войну и стала полностью нестабильной. Это даже не в наших интересах", — говорит премьер-министр Бельгии.

По его словам, это иллюзия, что когда-то удастся вернуть замороженные активы, поскольку Россия проиграет войну и будет вынуждена их отдать. Он считает, что все за европейским столом убедили себя в "этой басне".

"Поэтому, если в перспективе Россия потеряет эти деньги, мы можем использовать их уже сейчас и фактически украсть у Путина. И он должен это спокойно принять. Отзывы, которые мы получаем из Москвы, не свидетельствуют о том, что они примут это спокойно. Они дали нам знать, что Бельгия и вы, я лично, будете это чувствовать до самой вечности. Мне кажется, это достаточно долгий период вечности", — заявил де Вевер.

Премьер подчеркнул, что Москва может осуществить контрконфискации в России.

Напомним, глава МИД Бельгии Максим Прево раскритиковал предложение ЕС по использованию замороженных активов России.

Ранее в ЕС обострились споры из-за бельгийского предложения предоставить неограниченные гарантии на случай исков России по замороженным активам.