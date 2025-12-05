Мерц считает, что нельзя передавать США замороженные активы РФ

Фридрих Мерц. Фото иллюстративное: Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюзу не стоит передавать Соединенным Штатам замороженные российские активы. Вместо этого, эти деньги должны пойти на поддержку обороны Украины в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщает Reuters.

Дискуссия вокруг российских активов

Мерц подчеркнул, что он обеспечит поступление денег в Украину, предупредив, что "кое-кто в Вашингтоне" хочет получить экономические выгоды от передачи США замороженных активов РФ.

"Это европейское дело, и я не вижу никакого способа, с любой экономической выгодой, перевести деньги, которые мы потом мобилизуем, в Соединенные Штаты Америки. Эти деньги должны пойти в Украину", — отметил он в Берлине.

Таким образом, канцлер Германии отреагировал на раннюю версию опубликованного в СМИ мирного плана, предложенного США. В нем предполагалось, что 100 миллиардов долларов из замороженных средств будут инвестированы в восстановление Украины, а часть из них — вложена в совместный фонд США и России.

Москва заявила, что любое изъятие активов РФ будет сопровождаться судебными исками. Кремль также угрожает, что в ответ может перехватить активы инвесторов из "недружественных государств".

Великобритания имеет около 25 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов. Британский министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Лондон настаивает на плане, согласованном с Бельгией и другими государствами ЕС, по использованию этих активов для поддержки обороны Украины в долгосрочной перспективе.

Напомним, что Бельгия требует от ЕС фактически неограниченные финансовые гарантии для покрытия возможных рисков от передачи Украине замороженных активов РФ.

Ранее мы также информировали, что МВФ сообщил: он внимательно наблюдает за дискуссией в ЕС вокруг способов использования замороженных активов РФ.