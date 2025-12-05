Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мерц против передачи США замороженных активов РФ — детали

Мерц против передачи США замороженных активов РФ — детали

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 17:49
Мерц считает, что нельзя передавать США замороженные активы РФ
Фридрих Мерц. Фото иллюстративное: Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюзу не стоит передавать Соединенным Штатам замороженные российские активы. Вместо этого, эти деньги должны пойти на поддержку обороны Украины в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама
Читайте также:

Дискуссия вокруг российских активов

Мерц подчеркнул, что он обеспечит поступление денег в Украину, предупредив, что "кое-кто в Вашингтоне" хочет получить экономические выгоды от передачи США замороженных активов РФ.

"Это европейское дело, и я не вижу никакого способа, с любой экономической выгодой, перевести деньги, которые мы потом мобилизуем, в Соединенные Штаты Америки. Эти деньги должны пойти в Украину", — отметил он в Берлине.

Таким образом, канцлер Германии отреагировал на раннюю версию опубликованного в СМИ мирного плана, предложенного США. В нем предполагалось, что 100 миллиардов долларов из замороженных средств будут инвестированы в восстановление Украины, а часть из них — вложена в совместный фонд США и России.

Москва заявила, что любое изъятие активов РФ будет сопровождаться судебными исками. Кремль также угрожает, что в ответ может перехватить активы инвесторов из "недружественных государств".

Великобритания имеет около 25 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов. Британский министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Лондон настаивает на плане, согласованном с Бельгией и другими государствами ЕС, по использованию этих активов для поддержки обороны Украины в долгосрочной перспективе.

Напомним, что Бельгия требует от ЕС фактически неограниченные финансовые гарантии для покрытия возможных рисков от передачи Украине замороженных активов РФ.

Ранее мы также информировали, что МВФ сообщил: он внимательно наблюдает за дискуссией в ЕС вокруг способов использования замороженных активов РФ.

США деньги Украина активы Россия Фридрих Мерц
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации