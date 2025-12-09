Видео
Главная Новости дня В G7 сделали заявление о конфискации всех активов России — детали

В G7 сделали заявление о конфискации всех активов России — детали

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 09:36
Страны G7 готовы рассмотреть конфискацию всех активов РФ
Министры иностранных дел стран G7. Иллюстративное фото: Reuters

Страны G7 заявили, что готовы рассмотреть возможность конфискации всех замороженных активов России ради достижения справедливого мира в Украине. Министры финансов Группы семи отметили, что работа в этом направлении будет продолжаться и в дальнейшем.

Об этом говорится в заявлении G7.

Заявление G7 по конфискации активов России

Министры финансов Группы могут рассмотреть возможность конфискации всех российских активов.

"Мы и в дальнейшем будем совместно работать над разработкой широкого перечня путей финансовой поддержки Украины. В том числе и возможного использования всех российских суверенных средств, замороженных в наших юрисдикциях, пока Россия не выплатит репарации, — чтобы прекратить войну и достичь справедливого и прочного мира в Украине", — говорится в заявлении G7.

А также отмечается, что страны Группы семи будут "способствовать попыткам украинской власти внедрять реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией и улучшения управления государственными предприятиями".

Отмечается, что в случае провала мирных переговоров по Украине G7 готовы усилить давление на Россию.

"Мы согласились, что Украина должна оставаться среди приоритетов Группы семи во время будущего председательства Франции", — отметили министры финансов.

Заметим, что по данным The Times, страны Европейского Союза объявят о своем решении о конфискации замороженных активов России уже на этой или следующей неделе.

Недавно стало известно, что ряд стран ЕС поддержали передачу Украине замороженных российских активов.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что против передачи США замороженных российских активов.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
