Семь стран Европы погоди репарационный кредит для Украины - подробности

Флаги ЕС. Фото: Reuters

Семь европейских государств заявили о готовности конструктивно работать с руководством Еврокомиссии и Европейского совета о введении репарационного займа для Украины. Речь идет об использовании остатков наличности от замороженных российских активов.

В совместном письме лидеры семи стран отметили, что с начала полномасштабной войны Европа поддерживает Украину, поскольку это является как моральным долгом, так и вопросом безопасности для всего континента.

"Мы делаем это, потому что это морально правильно, а также потому, что империалистические амбиции России угрожают европейской безопасности за пределами Украины. Таким образом, Украина также борется за нашу свободу и наши ценности. Мы стремимся найти долгосрочную надежную поддержку, которая укрепит Украину", — говорится в письме.

Учитывая насущные потребности Украины, лидеры поддержали репарационный заем, который будет начисляться из замороженных активов РФ.

"Кроме того, что это наиболее финансово целесообразное и политически реалистичное решение, оно также соответствует фундаментальному принципу права Украины на компенсацию ущерба, нанесенного агрессией. Время имеет решающее значение. Достигнув решения по репарационному займу на заседании Европейского совета в декабре, мы имеем возможность поставить Украину в более сильную позицию для самозащиты и лучшую позицию для переговоров о справедливом и длительном мире", — заявили политики.

По мнению европейских лидеров, это решение усилит позиции Украины как в сфере самозащиты, так и в потенциальных переговорах по справедливому миру. Окончательное решение будет принято уже на декабрьском заседании Европейского совета.

Письмо подписали — премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, премьер-министр Ирландии Михал Мартин, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Литвы Гитанас Науседа.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против передачи замороженных российских активов Соединенным Штатам.

А также экс-министр иностранных дел Павел Климкин раскритиковал позицию Бельгии по использованию замороженных активов РФ.