Головна Новини дня Сім країн ЄС підтримали репараційний кредит для України — деталі

Сім країн ЄС підтримали репараційний кредит для України — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 14:13
Сім країн Європи погоди репараційний кредит для України — подробиці
Прапори ЄС. Фото: Reuters

Сім європейських держав заявили про готовність конструктивно працювати з керівництвом Єврокомісії та Європейської ради щодо запровадження репараційної позики для України. Йдеться про використання залишків готівки від заморожених російських активів.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Країни ЄС підтримали передачу Україні заморожених активів РФ

У спільному листі лідери семи країн наголосили, що від початку повномасштабної війни Європа підтримує Україну, оскільки це є як моральним обов'язком, так і питанням безпеки для всього континенту.

"Ми робимо це, бо це морально правильно, а також тому, що імперіалістичні амбіції Росії загрожують європейській безпеці за межами України. Таким чином, Україна також бореться за нашу свободу та наші цінності. Ми прагнемо знайти довгострокову надійну підтримку, яка зміцнить Україну", — йдеться у листі.

З огляду на нагальні потреби України, лідери підтримали репараційну позику яка буде нараховуватися із заморожених активів РФ.

"Окрім того, що це найбільш фінансово доцільне та політично реалістичне рішення, воно також відповідає фундаментальному принципу права України на компенсацію збитків, завданих агресією. Час має вирішальне значення. Досягнувши рішення щодо репараційної позики на засіданні Європейської ради у грудні, ми маємо можливість поставити Україну в сильнішу позицію для самозахисту та кращу позицію для переговорів про справедливий та тривалий мир", — заявили політики.

На думку європейських лідерів, це рішення посилить позиції України як у сфері самозахисту, так і в потенційних переговорах щодо справедливого миру. Остаточне рішення буде прийняте вже на грудневому засіданні Європейської ради.

Лист підписали — прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та президент Литви Гітанас Науседа.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти передачі заморожених російських активів Сполученим Штатам.

А також ексміністр закордонних справ Павло Клімкін розкритикував позицію Бельгії щодо використання заморожених активів РФ.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
