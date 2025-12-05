Передача активів РФ – Клімкін назвав Бельгію "штучною країною"

Павло Клімкін. Фото: кадр із відео

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін назвав Бельгію "штучною країною". Причиною такого висловлювання стала позиція бельгійського прем’єра Барта де Вевера щодо передачі заморожених російських активів.

п'ятницю, 5 грудня

Дискусія навколо передачі активів РФ

На форумі "виСтоїмо" Клімкін, відповідаючи на питання щодо позиції Барта де Вевера відносно передачі Україні заморожених активів РФ у вигляді "репараційного кредиту", зазначив, що Європа у 2014 році думала, що війна України з Росією – це не серйозно і ненадовго. ЄС хотіли "відкупитися" Україною та починали нові проєкти з Росією. У 2024 році європейці зрозуміли, що це надовго, зазначив Клімкін. Але у Європі існує чимало тих, хто хоче повернутися до реальності, де можна жити разом, додав він.

"Але Бельгія – це доволі дивна країна. Вона, з одного боку, штучна. … У Бельгії історії як такої немає, її створили в результаті домовленості міжнародної в 1831 році. Бельгія – країна, яка живе на тому, що стабільність – це товар, який вона продає. Саме тому там знаходяться європейські інституції, саме там знаходиться НАТО, і саме там знаходиться більшість російських резервів", — зазначив ексміністр.

Він підкреслив, що є частина Європи, яка хоче повернутися до так знаної стабільності. При цьому ці європейські країни, які хочуть повернутися до стабільності у контексті відносин із РФ, не будуть висловлювати цю позицію публічно.

"А бельгійський прем'єр просто відчуває, що ніхто не хоче віддавати гроші. І це не тому, що це пов'язано з якимись ризиками — це можна досить креативно закрити", —зазначив Клімкін,

Однак ЄС вже планують собі "якусь програму на майбутнє". Тобто є країни Європи, які хочуть повернутися до відносин із Москвою, наголосив колишній міністр, маючи на увазі не тільки Бельгію.

