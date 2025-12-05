Передача активов РФ - Климкин назвал Бельгию "искусственной страной"

Павел Климкин. Фото: кадр из видео

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин назвал Бельгию "искусственной страной". Причиной такого высказывания стала позиция бельгийского премьера Барта де Вевера относительно передачи замороженных российских активов.

Дискуссия вокруг передачи активов РФ

На форуме "виСтоїмо" Климкин, отвечая на вопрос о позиции Барта де Вевера относительно передачи Украине замороженных активов РФ в виде "репарационного кредита", отметил, что Европа в 2014 году думала, что война Украины с Россией — это не серьезно и ненадолго. ЕС хотели "откупиться" Украиной и начинали новые проекты с Россией. В 2024 году европейцы поняли, что это надолго, отметил Климкин. Но в Европе существует немало тех, кто хочет вернуться к реальности, где можно жить вместе, добавил он.

"Но Бельгия — это довольно странная страна. Она, с одной стороны, искусственная. ... У Бельгии истории как таковой нет, ее создали в результате договоренности международной в 1831 году. Бельгия — страна, которая живет на том, что стабильность — это товар, который она продает. Именно поэтому там находятся европейские институции, именно там находится НАТО, и именно там находится большинство российских резервов", — отметил экс-министр.

Он подчеркнул, что есть часть Европы, которая хочет вернуться к так называемой стабильности. При этом эти европейские страны, которые хотят вернуться к стабильности в контексте отношений с РФ, не будут выражать эту позицию публично.

"А бельгийский премьер просто чувствует, что никто не хочет отдавать деньги. И это не потому, что это связано с какими-то рисками — это можно достаточно креативно закрыть", — отметил Климкин,

Однако ЕС уже планируют себе "какую-то программу на будущее". То есть, существуют страны Европы, которые хотят вернуться к отношениям с Москвой, подчеркнул бывший министр, имея в виду не только Бельгию.

Напомним, что Мерц заявил: Евросоюзу стоит не передавать Соединенным Штатам замороженные российские активы, а отдать эти деньги на поддержку Украины.

Ранее мы также информировали, что МВФ сообщил: он внимательно наблюдает за дискуссией в ЕС вокруг использования замороженных российских активов для поддержки Украины.