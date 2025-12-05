Видео
Климкин раскритиковал позицию премьера Бельгии по активам РФ

Климкин раскритиковал позицию премьера Бельгии по активам РФ

Дата публикации 5 декабря 2025 23:35
Передача активов РФ - Климкин назвал Бельгию "искусственной страной"
Павел Климкин. Фото: кадр из видео

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин назвал Бельгию "искусственной страной". Причиной такого высказывания стала позиция бельгийского премьера Барта де Вевера относительно передачи замороженных российских активов.

Об этом сообщили Новини.LIVE в пятницу, 5 декабря.

Дискуссия вокруг передачи активов РФ

На форуме "виСтоїмо" Климкин, отвечая на вопрос о позиции Барта де Вевера относительно передачи Украине замороженных активов РФ в виде "репарационного кредита", отметил, что Европа в 2014 году думала, что война Украины с Россией — это не серьезно и ненадолго. ЕС хотели "откупиться" Украиной и начинали новые проекты с Россией. В 2024 году европейцы поняли, что это надолго, отметил Климкин. Но в Европе существует немало тех, кто хочет вернуться к реальности, где можно жить вместе, добавил он.

"Но Бельгия — это довольно странная страна. Она, с одной стороны, искусственная. ... У Бельгии истории как таковой нет, ее создали в результате договоренности международной в 1831 году. Бельгия — страна, которая живет на том, что стабильность — это товар, который она продает. Именно поэтому там находятся европейские институции, именно там находится НАТО, и именно там находится большинство российских резервов", — отметил экс-министр.

Он подчеркнул, что есть часть Европы, которая хочет вернуться к так называемой стабильности. При этом эти европейские страны, которые хотят вернуться к стабильности в контексте отношений с РФ, не будут выражать эту позицию публично.

"А бельгийский премьер просто чувствует, что никто не хочет отдавать деньги. И это не потому, что это связано с какими-то рисками — это можно достаточно креативно закрыть", — отметил Климкин,

Однако ЕС уже планируют себе "какую-то программу на будущее". То есть, существуют страны Европы, которые хотят вернуться к отношениям с Москвой, подчеркнул бывший министр, имея в виду не только Бельгию.

Напомним, что Мерц заявил: Евросоюзу стоит не передавать Соединенным Штатам замороженные российские активы, а отдать эти деньги на поддержку Украины.

Ранее мы также информировали, что МВФ сообщил: он внимательно наблюдает за дискуссией в ЕС вокруг использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

