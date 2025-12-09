Япония против конфискации российских активов

Встреча министров иностранных дел G7. Иллюстративное фото: Reuters

Япония отказалась поддержать инициативу Европейского Союза по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Таким образом Япония разрушает попытку Брюсселя заручиться глобальной поддержкой.

Об этом информирует Politico.

Япония против конфискации активов РФ

Отмечается, что во время встречи министров финансов стран G7 Токио дало понять, что не может использовать около 30 млрд долларов российских активов, замороженных на территории Японии, для предоставления Украине кредита. Страна сослалась на юридические ограничения.

Как известно, Европейская комиссия хочет, чтобы до саммита лидеров 18 декабря страны ЕС согласовали механизм использования до 210 млрд евро замороженных российских средств. Однако договоренность блокирует Бельгия, которая опасается, что именно ей придется компенсировать возможные претензии Москвы в случае судебных исков.

В свою очередь, Брюссель настаивает на более широком участии партнеров G7 за пределами ЕС, которые также могли бы выдать Украине кредит за счет активов, замороженных в их юрисдикциях. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что это уменьшит риски мести со стороны России.

Однако США и Япония отказались участвовать в схеме, оставив Евросоюз без глобальной поддержки. По словам одного из дипломатов, американская сторона на встрече заявила, что сократит помощь Украине после завершения выплат по кредиту G7, одобренному администрацией экс-президента США Джо Байдена в 2024 году.

Источники отмечают, что сопротивление Японии обусловлено не только юридическими ограничениями, но и нежеланием Токио отступать от позиции США.

Американский лидер Дональд Трамп дал понять, что рассматривает российские активы как инструмент давления на диктатора Владимира Путина для принуждения к переговорам. По предложению Вашингтона, часть активов можно было бы вернуть России, а другую — направить на финансирование американских инвестиций в Украине.

Несмотря на это, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает продвигать план использования российских активов. После встречи с президентом Владимиром Зеленским она заявила, что предложенная схема репарационного кредита имеет целью повысить цену войны для России.

Позицию ЕС уже поддержали Великобритания и Канада, которые выразили готовность передать Украине замороженные российские активы в случае реализации механизма, предложенного Брюсселем.

Недавно страны Группы семи заявили, что готовы рассмотреть возможность конфискации всех замороженных активов РФ.

Ранее мы информировали, что семь стран ЕС поддержали передачу Украине замороженных активов РФ.