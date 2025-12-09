Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Япония выступила против конфискации активов РФ в пользу Украины

Япония выступила против конфискации активов РФ в пользу Украины

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 11:34
Япония против конфискации российских активов
Встреча министров иностранных дел G7. Иллюстративное фото: Reuters

Япония отказалась поддержать инициативу Европейского Союза по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Таким образом Япония разрушает попытку Брюсселя заручиться глобальной поддержкой.

Об этом информирует Politico.

Реклама
Читайте также:

Япония против конфискации активов РФ

Отмечается, что во время встречи министров финансов стран G7 Токио дало понять, что не может использовать около 30 млрд долларов российских активов, замороженных на территории Японии, для предоставления Украине кредита. Страна сослалась на юридические ограничения.

Как известно, Европейская комиссия хочет, чтобы до саммита лидеров 18 декабря страны ЕС согласовали механизм использования до 210 млрд евро замороженных российских средств. Однако договоренность блокирует Бельгия, которая опасается, что именно ей придется компенсировать возможные претензии Москвы в случае судебных исков.

В свою очередь, Брюссель настаивает на более широком участии партнеров G7 за пределами ЕС, которые также могли бы выдать Украине кредит за счет активов, замороженных в их юрисдикциях. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что это уменьшит риски мести со стороны России.

Однако США и Япония отказались участвовать в схеме, оставив Евросоюз без глобальной поддержки. По словам одного из дипломатов, американская сторона на встрече заявила, что сократит помощь Украине после завершения выплат по кредиту G7, одобренному администрацией экс-президента США Джо Байдена в 2024 году.

Источники отмечают, что сопротивление Японии обусловлено не только юридическими ограничениями, но и нежеланием Токио отступать от позиции США.

Американский лидер Дональд Трамп дал понять, что рассматривает российские активы как инструмент давления на диктатора Владимира Путина для принуждения к переговорам. По предложению Вашингтона, часть активов можно было бы вернуть России, а другую — направить на финансирование американских инвестиций в Украине.

Несмотря на это, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает продвигать план использования российских активов. После встречи с президентом Владимиром Зеленским она заявила, что предложенная схема репарационного кредита имеет целью повысить цену войны для России.

Позицию ЕС уже поддержали Великобритания и Канада, которые выразили готовность передать Украине замороженные российские активы в случае реализации механизма, предложенного Брюсселем.

Недавно страны Группы семи заявили, что готовы рассмотреть возможность конфискации всех замороженных активов РФ.

Ранее мы информировали, что семь стран ЕС поддержали передачу Украине замороженных активов РФ.

Европейский союз G7 Япония активы война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации