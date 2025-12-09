Активы России не разморозят без возмещения убытков Украине — заявление Браже

Глава МИД Латвии Байба Браже и глава МИД Украины Андрей Сибига Фото: REUTERS/Alina Smutko

Во время визита в Вашингтон министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Европейский Союз не будет рассматривать возможность возвращения России замороженных активов. Этого не произойдет, пока Москва не компенсирует Украине нанесенный ущерб.

Об этом Байба Браже сообщила корреспонденту "Суспільне".

По ее словам, в ЕС сформирован четкий политический консенсус: эти средства будут оставаться заблокированными, пока Россия не выплатит все репарации и не оплатит восстановление разрушенной украинской инфраструктуры.

Также Браже добавила, что при обсуждении использования российских активов речь идет о том, каким образом применить как их напрямую, так и доходы от них для поддержки украинской обороны и дальнейших восстановительных процессов.

Одним из возможных решений рассматривается механизм займа. ЕС может предоставить Украине кредит в размере, эквивалентном сумме заблокированных российских активов, использовав их как политическую и юридическую основу для финансирования.

В то же время глава латвийской дипломатии отметила, что не привязывает вопрос замороженных активов к возможному процессу мирных переговоров между Украиной и Россией.

Хотя такие положения упомянуты в 28 пунктах "мирного плана", она считает, что активы не могут быть инструментом влияния на переговорный процесс.

"Это очень хорошо, что мы не видим переговоры по мирному договору об окончании войны в Украине публично, не знаем какие пункты обсуждаются", — сказала Барба Браже.

Также глава МИД Латвии высказалась, что требуется усиление санкций против так называемого "теневого флота" России, которые перевозят примерно 80% российской нефти через Балтийское море. Барба Браже акцентировала, что перекрытие этого канала является критическим для России и существенно уменьшит ее финансовые возможности воевать дальше.

Напомним, недавно семь стран ЕС написали совместное письмо с одобрением использования российских замороженных активов в пользу Украины.

В то же время в Японии обнародовали заявление, что выступают против конфискации замороженных российских активов.

Зато страны группы Большой Семерки сообщили, что готовы рассмотреть вариант конфискации всех российских активов.