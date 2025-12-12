Нові правила щодо активів РФ — що вирішили посли ЄС

Посли ЄС. Фото ілюстративне: armyinform.com

Посли Європейського Союзу домовилися про зміну правил щодо російських активів. Процес утримання замороженого майна спростили.

Про це в четвер, 11 грудня, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Нові правила щодо заморожених російських активів

Рішення відтепер ухвалюватимуть не одностайно, а більшістю голосів. Одна країна не зможе заблокувати процес заморожування.

"Одноголосність щодо продовження заморожування більше не є єдиним варіантом. Це великий крок до потенційного українського репараційного кредиту", — зазначив Рікард Йозвяк.

Нагадаємо, Японія не підтримала ідею ЄС щодо використання заморожених російських активів на потреби України. Свою позицію країна пояснила юридичними обмеженнями.

Також ми повідомляли, що країни G7 готові розглянути питання щодо конфіскації всіх заморожених активів Росії заради справедливого миру в Україні. Якщо ж мирні переговори проваляться, на РФ посилять тиск.