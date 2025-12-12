Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Заморожені активи РФ — ЄС узгодив нові правила

Заморожені активи РФ — ЄС узгодив нові правила

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 00:10
Нові правила щодо активів РФ — що вирішили посли ЄС
Посли ЄС. Фото ілюстративне: armyinform.com

Посли Європейського Союзу домовилися про зміну правил щодо російських активів. Процес утримання замороженого майна спростили.

Про це в четвер, 11 грудня, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк

Реклама
Читайте також:
Як змінилися правила зберігання заморожених активів Росії
Скриншот повідомлення Рікарда Йозвяка

Нові правила щодо заморожених російських активів 

Рішення відтепер ухвалюватимуть не одностайно, а більшістю голосів. Одна країна не зможе заблокувати процес заморожування.

"Одноголосність щодо продовження заморожування більше не є єдиним варіантом. Це великий крок до потенційного українського репараційного кредиту", — зазначив Рікард Йозвяк.

Нагадаємо, Японія не підтримала ідею ЄС щодо використання заморожених російських активів на потреби України. Свою позицію країна пояснила юридичними обмеженнями.

Також ми повідомляли, що країни G7 готові розглянути питання щодо конфіскації всіх заморожених активів Росії заради справедливого миру в Україні. Якщо ж мирні переговори проваляться, на РФ посилять тиск.

Європейський союз посол активи війна в Україні майно Росія
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації