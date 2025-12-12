Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Замороженные активы РФ — ЕС согласовал новые правила

Замороженные активы РФ — ЕС согласовал новые правила

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 00:10
Новые правила в отношении активов РФ — что решили послы ЕС
Послы ЕС. Фото иллюстративное: armyinform.com

Послы Европейского Союза договорились об изменении правил в отношении российских активов. Процесс удержания замороженного имущества упростили.

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Реклама
Читайте также:
Как изменились правила хранения замороженных активов РФ
Скриншот сообщения Рикарда Йозвяка

Новые правила в отношении замороженных российских активов

Решение отныне будут принимать не единогласно, а большинством голосов. Одна страна не сможет заблокировать процесс замораживания.

"Единогласие о продлении замораживания больше не является единственным вариантом. Это большой шаг к потенциальному украинскому репарационному кредиту", — отметил Рикард Йозвяк.

Напомним, Япония не поддержала идею ЕС касательно использования замороженных российских активов на нужды Украины. Свою позицию страна объяснила юридическими ограничениями.

Также мы сообщали, что страны G7 готовы рассмотреть вопрос о конфискации всех замороженных активов России ради справедливого мира в Украине. Если же мирные переговоры провалятся, на РФ усилят давление.

Европейский союз посол активы война в Украине имущество Россия
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации