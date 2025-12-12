Новые правила в отношении активов РФ — что решили послы ЕС

Послы ЕС. Фото иллюстративное: armyinform.com

Послы Европейского Союза договорились об изменении правил в отношении российских активов. Процесс удержания замороженного имущества упростили.

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Новые правила в отношении замороженных российских активов

Решение отныне будут принимать не единогласно, а большинством голосов. Одна страна не сможет заблокировать процесс замораживания.

"Единогласие о продлении замораживания больше не является единственным вариантом. Это большой шаг к потенциальному украинскому репарационному кредиту", — отметил Рикард Йозвяк.

Напомним, Япония не поддержала идею ЕС касательно использования замороженных российских активов на нужды Украины. Свою позицию страна объяснила юридическими ограничениями.

Также мы сообщали, что страны G7 готовы рассмотреть вопрос о конфискации всех замороженных активов России ради справедливого мира в Украине. Если же мирные переговоры провалятся, на РФ усилят давление.