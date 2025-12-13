Італія виступила проти передачі Україні заморожених активів Росії - що відомо

Джорджія Мелоні. Фото ілюстративне: Reuters

Італія підтримала Бельгію, виступаючи проти плану Європейського Союзу щодо передачі Україні 210 мільярдів євро заморожених державних активів Росії. Європейська комісія наполягає на тому, щоб країни-члени ЄС досягли угоди про це на саміті Європейської ради 18-19 грудня.

POLITICO

Італія та Бельгія "розколюють" позицію ЄС

Втручання Риму, країни №3 у ЄС за кількістю населення та кількістю голосів, менш ніж за тиждень до вирішальної зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, підриває надії Європейської комісії на завершення угоди щодо плану передачі активів РФ. Це необхідно для того, щоб мільярди євро з російських резервів, що зберігаються в банку Euroclear у Бельгії, могли бути вивільнені для підтримки економіки Києва, що постраждала від війни.

Хоча прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні завжди підтримувала санкції проти Росії, урядова коаліція, яку вона очолює, розділена щодо підтримки України. Тепер Італія розробила документ разом з Бельгією, Мальтою та Болгарією. В ньому вона закликає Комісію вивчити альтернативні варіанти використання російських активів для підтримки України протягом наступних років.

Спільні боргові зобов'язання ЄС

Чотири країни заявили, що вони: "запрошують Комісію та Раду продовжувати вивчення та обговорення альтернативних варіантів відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права. Ці варіанти для задоволення фінансових потреб України на основі кредитної лінії ЄС повинні бути з передбачуваними параметрами, що становлять значно менші ризики".

Бельгія, Мальта, Італія та Болгарія мають на увазі спільні боргові зобов'язання ЄС для фінансування України протягом наступних років. Однак ця ідея має свої проблеми. Критики зазначають, що вона посилює високий борговий тягар Італії та Франції та вимагає одноголосності, а це означає, що її може ветувати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує Кремль.

Ці чотири країни, навіть якщо до них приєднаються Угорщина та Словаччина, не зможуть створити блокуючу меншість, але їхня публічна критика підриває надії Комісії на досягнення політичної угоди наступного тижня.

Нагадаємо, що ЄС заморозив на невизначений термін активи РФ для того, щоб Угорщина та Словаччина не наклали вето на їх використання Україною.

Раніше ми також інформували, що РФ заявила про намір оскаржувати використання ЄС її заморожених активів.