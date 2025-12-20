Гарантии безопасности для Украины - Зеленский назвал главное условие мира

Зеленский назвал главную гарантию безопасности для Украины
Дата публикации 20 декабря 2025 18:35
Одной из главных гарантий безопасности для Украины остается членство в Европейском союзе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что большинство лидеров ЕС, а также США, понимают важность этого шага для Киева.
Об этом украинский лидер заявил во время разговора с журналистами в пятницу, 20 декабря.
