Гарантии безопасности для Украины - Зеленский назвал главное условие мира

Срочная новость

Одной из главных гарантий безопасности для Украины остается членство в Европейском союзе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что большинство лидеров ЕС, а также США, понимают важность этого шага для Киева.

Об этом украинский лидер заявил во время разговора с журналистами в пятницу, 20 декабря.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...