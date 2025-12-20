Гарантії безпеки для України — Зеленський назвав головну умову миру

Зеленський назвав одну з головних гарантій безпеки для України
Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 18:35
Термінова новина
Однією із головних гарантій безпеки для України залишається членство в Європейському союзі. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що більшість лідерів ЄС, а також США, розуміють важливість цього кроку для Києва.
Про це український лідер заявив під час розмови з журналістами в п'ятницю, 20 грудня.
Реклама
Читайте також:
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама