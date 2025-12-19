Гарантії безпеки для України — США і ЄС розробили свій план

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта. Фото: Reuters

США разом з Європейським Союзом розробили план гарантій безпеки для України після завершення війни. Він передбачає чіткі та жорсткі механізми контролю за дотриманням майбутньої мирної угоди з Росією.

Про це повідомило видання Bloomberg.

Що передбачають гарантії безпеки від США і ЄС

Згідно з планом, Сполучені Штати надаватимуть розвіддані та здійснюватимуть моніторинг можливих порушень режиму миру вздовж лінії зіткнення та кордонів, зокрема спроб провокацій під "чужим прапором".

Водночас війська коаліції європейських країн можуть бути розміщені в тилових районах України — далеко від фронту — як елемент довіри та безпекових гарантій. Європейські лідери вже заявили, що багатонаціональні сили потенційно можуть діяти на території України в межах цих заходів.

План передбачає, що у разі відновлення бойових дій саме ЗСУ стануть першою лінією оборони, а союзники негайно задіють дипломатичні та стримувальні механізми. Якщо ж вони не спрацюють, протягом декількох днів Україна отримає військову підтримку за участі США. Американські посадовці описують ці гарантії як "дзеркальні" до статті 5 НАТО.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна потребує надійних гарантій безпеки.

А також український лідер пояснив, чому 5 стаття НАТО важлива для гарантій безпеки.