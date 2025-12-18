Відео
Україна
Головна Новини дня Зеленський пояснив, чому стаття 5 НАТО важлива для України

Зеленський пояснив, чому стаття 5 НАТО важлива для України

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 15:19
Чому стаття 5 НАТО важлива для України - відповідь Зеленського
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що стаття 5 Північноатлантичного договору є відповіддю на агресію. Також це є одним із ключових елементів системи колективної безпеки

Про це український лідер повідомив під час пресконференції у Брюселі у четвер, 18 грудня.

Читайте також:

Зеленський про статтю 5 НАТО

Глава держави зазначив, що питання гарантій безпеки Україна планує обговорювати з міжнародними партнерами. При цьому він підкреслив, що для Києва принципово важливо, аби ці гарантії мали юридично зобов’язуючий характер.

Окремо Зеленський наголосив, що ефективність таких гарантій напряму залежить від політичної та інституційної підтримки, зокрема з боку Конгресу. 

При цьому український лідер додав, що станом на зараз США не бачать Україну у НАТО.

Нагадаємо, що до цього прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що під час перемовин у Берліні було досягнуто рішення щодо питання гарантій безпеки для України.

А раніше партнери розкрили план гарантій безпеки для України. Так, він передбачає постійну військову підтримку.

Володимир Зеленський НАТО
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
