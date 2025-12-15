Європейські лідери представили план гарантій безпеки для України

Європейські лідери, Володимир Зеленський та представники США. Фото: Kay Nietfeld/Pool via REUTERS

Європейські лідери повідомили план гарантій безпеки для України. Зокрема, він передбачає постійну військову підтримку та гарантії безпеки.

Про це йдеться у спільній заяві європейських лідерів, яку опублікували у понеділок, 15 грудня.

Реклама

Читайте також:

План гарантій безпеки для України

Заяву підписали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен, лідер Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, премʼєр Італії Джорджа Мелоні, премʼєр Нідерландів Дік Схоф, премʼєр Норвегії Йонас Га Стере, премʼєр Польщі Дональд Туск, премʼєр Швеції Ульф Крістерссон, премʼєр Великої Британії Кір Стармер, очільник Європейської ради Антоніу Кошта та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вони наголошують, що вітають прогрес у зусиллях лідера США Дональда Трампа щодо забезпечення миру в Україні.

"Лідери погодилися, що забезпечення безпеки, суверенітету і процвітання України є невід'ємною частиною широкої євроатлантичної безпеки. Вони ясно дали зрозуміти, що Україна та її народ заслуговують на процвітаюче, незалежне і суверенне майбутнє, вільне від страху перед можливою майбутньою агресією Росії", — йдеться в заяві.

Ключові пункти плану гарантій безпеки

Постійна військову підтримка України

У мирний період чисельність Збройних сил України має зберігатися на рівні до 800 тисяч осіб, щоб забезпечити стримування агресії та надійний захист території країни.

"Багатонаціональна сила Ukraine" під керівництвом Європи

Створюється в межах Коаліції рішучих за підтримки США з метою відновлення спроможностей України, захисту повітряного простору та безпеки на морі, з можливістю дій на території країни.

Механізм контролю припинення вогню

Моніторинг під керівництвом США за участі міжнародних партнерів — для раннього виявлення атак, фіксації порушень та оперативного реагування на них.

Юридично зобовʼязуючі гарантії безпеки

У випадку нового нападу передбачено обов’язкову відповідь із застосуванням військових, розвідувальних, економічних та дипломатичних інструментів.

Інвестиції у відновлення України

Передбачаються фінансування відбудови, укладення торговельних угод і відшкодування завданих збитків коштом Росії, а російські активи в ЄС і надалі залишатимуться замороженими.

Підтримка вступу України до ЄС

Європейські лідери зобовʼязалися рішуче підтримувати вступ України до Євросоюзу.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що одним з пунктів гарантій безпеки є моніторинг під час припинення вогню.

Також глава держави повідомив останні деталі роботи над гарантіями для України.