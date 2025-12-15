Европейские лидеры представили план гарантий безопасности для Украины

Европейские лидеры, Владимир Зеленский и представители США. Фото: Kay Nietfeld/Pool via REUTERS

Европейские лидеры сообщили план гарантий безопасности для Украины. В частности, он предусматривает постоянную военную поддержку и гарантии безопасности.

Об этом говорится в совместном заявлении европейских лидеров, которое опубликовали в понедельник, 15 декабря.

План гарантий безопасности для Украины

Заявление подписали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, лидер Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Нидерландов Дик Схоф, премьер Норвегии Йонас Га Стере, премьер Польши Дональд Туск, премьер Швеции Ульф Кристерссон, премьер Великобритании Кир Стармер, глава Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Они отмечают, что приветствуют прогресс в усилиях лидера США Дональда Трампа по обеспечению мира в Украине.

"Лидеры согласились, что обеспечение безопасности, суверенитета и процветания Украины является неотъемлемой частью широкой евроатлантической безопасности. Они ясно дали понять, что Украина и ее народ заслуживают процветающее, независимое и суверенное будущее, свободное от страха перед возможной будущей агрессией России", — говорится в заявлении.

Ключевые пункты плана гарантий безопасности

Постоянная военная поддержка Украины

В мирный период численность Вооруженных сил Украины должна сохраняться на уровне до 800 тысяч человек, чтобы обеспечить сдерживание агрессии и надежную защиту территории страны.

"Многонациональная сила Ukraine" под руководством Европы

Создается в рамках Коалиции решительных при поддержке США с целью восстановления возможностей Украины, защиты воздушного пространства и безопасности на море, с возможностью действий на территории страны.

Механизм контроля прекращения огня

Мониторинг под руководством США при участии международных партнеров — для раннего выявления атак, фиксации нарушений и оперативного реагирования на них.

Юридически обязывающие гарантии безопасности

В случае нового нападения предусмотрен обязательный ответ с применением военных, разведывательных, экономических и дипломатических инструментов.

Инвестиции в восстановление Украины

Предусматриваются финансирование восстановления, заключение торговых соглашений и возмещение нанесенного ущерба за счет России, а российские активы в ЕС и в дальнейшем будут оставаться замороженными.

Поддержка вступления Украины в ЕС

Европейские лидеры обязались решительно поддерживать вступление Украины в Евросоюз.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что одним из пунктов гарантий безопасности является мониторинг во время прекращения огня.

Также глава государства сообщил последние детали работы над гарантиями для Украины.