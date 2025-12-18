Почему статья 5 НАТО важна для Украины - ответ Зеленского

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что статья 5 Североатлантического договора является ответом на агрессию и одним из ключевых элементов системы коллективной безопасности. По его словам, именно такие механизмы сдерживания являются принципиально важными для защиты государств, которые сталкиваются с военными угрозами.

