Почему статья 5 НАТО важна для Украины - ответ Зеленского

Зеленский объяснил, почему статья 5 НАТО важна для Украины
Дата публикации 18 декабря 2025 15:19
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что статья 5 Североатлантического договора является ответом на агрессию и одним из ключевых элементов системы коллективной безопасности. По его словам, именно такие механизмы сдерживания являются принципиально важными для защиты государств, которые сталкиваются с военными угрозами.
