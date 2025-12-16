Видео
Главная Новости дня Премьер Нидерландов сделал заявление по гарантиям безопасности

Премьер Нидерландов сделал заявление по гарантиям безопасности

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 15:09
Премьер Нидерландов Дик Схоф высказался относительно гарантий безопасности для Украины
Премьер Нидерландов Дик Схоф. Фото: Reuters

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сделал важное заявление относительно гарантий безопасности для Украины. Он отметил, что во время переговоров в Берлине было достигнуто решение по этому вопросу.

Об этом Дик Схоф сказал во время пресс-конференции в Гааге во вторник, 16 декабря.

Премьер Нидерландов о гарантиях безопасности для Украины

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф отметил, что международные силы безопасности в Украине будут действовать при поддержке сильной украинской армии на мониторинге США.

Также он проинформировал, что на переговорах в Берлине было достигнуто решение об "очень сильных" гарантиях безопасности для Украины.

По его словам, они будут включать не только международные силы безопасности, а также и "сильную украинскую армию" и мониторинг линии разграничения, который обеспечит США.

"Это дает возможность Зеленскому вести переговоры с Россией. Это не комфортно, но он будет понимать, что Украина в безопасности", — объяснил Схоф.

Кроме того, он добавил, что "Коалиция желающих" активно работает над режимом прекращения огня и знает, как технически его обеспечить.

Недавно в Европе сообщили, что предусматривает план гарантий безопасности для Украины.

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что США работают с европейцами над надежными гарантиями безопасности для Украины.

Гаага Нидерланды война в Украине мирный план мирные переговоры гарантии безопасности
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
