Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина получит сильные гарантии безопасности от США, — президент

Украина получит сильные гарантии безопасности от США, — президент

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 20:24
Гарантии безопасности для Украины — от кого самая сильная поддержка
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Toby Melville

Украина может получить сильнейшие гарантии безопасности от США. Также готов пакет поддержки от европейских союзников — Коалиции желающих.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 8 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Самые сильные гарантии безопасности для Украины

Журналисты спросили у Зеленского, верит ли он, что потенциальные гарантии безопасности сработают в случае необходимости. Он ответил, что Украина не имеет других партнеров, а самые сильные гарантии безопасности можно получить только от США.

"Если это не Будапештский меморандум, не пустые обещания, а будут проголосованы в Конгрессе США — пока они положительно относятся к этому..." — сказал президент.

Он отметил, что "в принципе" готовы и гарантии безопасности от европейских союзников — Коалиции желающих. Однако, по его словам, Киев до сих пор не получил ответа, на что будут готовы партнеры в случае повторного нападения России.

Напомним, ранее Зеленский раскрыл, как решается вопрос территорий в плане США. На данный момент компромисса по поводу этого нет.

Также президент поделился деталями новой версии мирного плана США. Он сократился с 28 пунктов до 20.

Владимир Зеленский США переговоры война в Украине гарантии безопасности
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации