Гарантии безопасности для Украины — от кого самая сильная поддержка

Украина получит сильные гарантии безопасности от США, — президент
Украина может получить сильнейшие гарантии безопасности от США. Также готов пакет поддержки от европейских союзников — Коалиции желающих.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 8 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.
Самые сильные гарантии безопасности для Украины
Журналисты спросили у Зеленского, верит ли он, что потенциальные гарантии безопасности сработают в случае необходимости. Он ответил, что Украина не имеет других партнеров, а самые сильные гарантии безопасности можно получить только от США.
"Если это не Будапештский меморандум, не пустые обещания, а будут проголосованы в Конгрессе США — пока они положительно относятся к этому..." — сказал президент.
Он отметил, что "в принципе" готовы и гарантии безопасности от европейских союзников — Коалиции желающих. Однако, по его словам, Киев до сих пор не получил ответа, на что будут готовы партнеры в случае повторного нападения России.
