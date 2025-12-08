Гарантии безопасности для Украины — от кого самая сильная поддержка

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Toby Melville

Украина может получить сильнейшие гарантии безопасности от США. Также готов пакет поддержки от европейских союзников — Коалиции желающих.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 8 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Самые сильные гарантии безопасности для Украины

Журналисты спросили у Зеленского, верит ли он, что потенциальные гарантии безопасности сработают в случае необходимости. Он ответил, что Украина не имеет других партнеров, а самые сильные гарантии безопасности можно получить только от США.

"Если это не Будапештский меморандум, не пустые обещания, а будут проголосованы в Конгрессе США — пока они положительно относятся к этому..." — сказал президент.

Он отметил, что "в принципе" готовы и гарантии безопасности от европейских союзников — Коалиции желающих. Однако, по его словам, Киев до сих пор не получил ответа, на что будут готовы партнеры в случае повторного нападения России.

Напомним, ранее Зеленский раскрыл, как решается вопрос территорий в плане США. На данный момент компромисса по поводу этого нет.

Также президент поделился деталями новой версии мирного плана США. Он сократился с 28 пунктов до 20.