Гарантії безпеки для України — від кого найсильніша підтримка

Україна може отримати найсильніші гарантії безпеки від США. Також готовий пакет підтримки від європейських союзників — Коаліції охочих.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 8 грудня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Найсильніші гарантії безпеки для України

Журналісти запитали у Зеленського, чи вірить він, що потенційні гарантії безпеки спрацюють у разі необхідності. Натомість він відповів, що Україна не має інших партнерів, а найсильніші гарантії безпеки можна отримати лише від США.

"Якщо це не Будапештський меморандум, не порожні обіцянки, а будуть проголосовані в Конгресі США — поки вони позитивно ставляться до цього..." — сказав президент.

Він зазначив, що "у принципі" готові й гарантії безпеки від європейських союзників — Коаліції охочих. Однак, за його словами, Київ досі не отримав відповіді, на що будуть готові партнери в разі повторного нападу Росії.

Нагадаємо, раніше Зеленський розкрив, як вирішується питання територій у плані США. Наразі компромісу з приводу цього немає.

Також президент поділився деталями нової версії мирного плану США. Він скоротився з 28 пунктів до 20.