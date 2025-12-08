Відео
Головна Новини дня Україна отримає найсильніші гарантії безпеки від США, — президент

Україна отримає найсильніші гарантії безпеки від США, — президент

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 20:24
Гарантії безпеки для України — від кого найсильніша підтримка
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Toby Melville

Україна може отримати найсильніші гарантії безпеки від США. Також готовий пакет підтримки від європейських союзників — Коаліції охочих.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 8 грудня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Найсильніші гарантії безпеки для України

Журналісти запитали у Зеленського, чи вірить він, що потенційні гарантії безпеки спрацюють у разі необхідності. Натомість він відповів, що Україна не має інших партнерів, а найсильніші гарантії безпеки можна отримати лише від США.

"Якщо це не Будапештський меморандум, не порожні обіцянки, а будуть проголосовані в Конгресі США — поки вони позитивно ставляться до цього..." — сказав президент. 

Він зазначив, що "у принципі" готові й гарантії безпеки від європейських союзників — Коаліції охочих. Однак, за його словами, Київ досі не отримав відповіді, на що будуть готові партнери в разі повторного нападу Росії.

Нагадаємо, раніше Зеленський розкрив, як вирішується питання територій у плані США. Наразі компромісу з приводу цього немає. 

Також президент поділився деталями нової версії мирного плану США. Він скоротився з 28 пунктів до 20. 

Володимир Зеленський США переговори війна в Україні гарантії безпеки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
