Мирний план США - Зеленський розкрив деталі нової версії

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у мирному плані Сполучених Штатів, який раніше складався з 28 пунктів, відбулися важливі зміни. За його словами, під час нинішньої презентації секретар Ради національної безпеки і оборони України України Рустем Умєров представив лише 20 пунктів документа.

Про це український лідер повідомив під час пресконференції у понеділок, 8 грудня.

Зміни у мирному плані США

За словами Президента, документ зазнав суттєвих змін у порівнянні з попередніми версіями, які обговорювалися після зустрічей у Женеві та Майямі.

Зеленський зазначив, що плани відрізняються, хоча база одна та сама: було 28 пунктів, стало 20. Президент підкреслив, що американська сторона налаштована на пошук компромісів, але деякі питання залишаються невирішеними. Зокрема, це стосується територіальних аспектів, де, за його словами, "компроміс поки що не знайдено".

Глава держави також звернув увагу на блок, присвячений відновленню України, який напряму залежить від фінансування. Він наголосив, що тут важливо враховувати позицію європейських партнерів: "Ми про це сьогодні говорили, будемо говорити далі. І тому важливе залучення Європи до цього спілкування".

Окремо Зеленський акцентував на питанні гарантій безпеки. За його словами, він отримав підтримку від представника США.

"Головне питання полягає в тому, "а якщо після закінчення війни Росія в якийсь момент почне агресію знову? На що будуть готові партнери? На що може розраховувати Україна? Саме ці відповіді, наголосив президент, мають лежати в основі безпекових гарантій", — сказав він.

Зеленський повідомив, що переговори в Лондоні пройшли результативно, і на нараді за участю європейських лідерів був зафіксований прогрес у порівнянні з попередніми версіями документу.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що у Лондоні учасники зустрічі детально обговорили координацію дипломатичних зусиль із американською стороною, а також узгодили єдину позицію щодо гарантій безпеки та планів з післявоєнної реконструкції.

Також відомо, що після візиту до Лондона Володимир Зеленський вирушить до Брюсселя. Там він зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте.