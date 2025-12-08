Відео
Зеленський у Лондоні проведе низку важливих зустрічей, — джерело

Зеленський у Лондоні проведе низку важливих зустрічей, — джерело

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 13:06
Візит Зеленського до Лондона 8 грудня — що відомо
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, вирушив з офіційним візитом до Лондона. Там на главу держави чекає декілька важливих зустрічей з європейськими лідерами.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE в Офісі президента.

Візит Зеленського до Лондона — що відомо

За інформацією джерела, глава держави прибуде до резиденції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера о 15:00 за київським часом. Там на нього чекає зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Очікується, що лідери дадуть пресконференцію, після чого у них запланована спільна відеозустріч з іншими керівниками держав ЄС та НАТО. Попередньо, сторони обговорять безпекову ситуацію в Україні, оборонну підтримку та координацію дій союзників у протидії російській агресії.

Пізніше Зеленський вирушить до Брюсселя. Там президент проведе зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Нагадаємо, The Guardian повідомляло про те, що Зеленський обговорить з європейськими лідерами пропозицію США щодо миру в Україні.

Тим часом Рустем Умєров оцінив переговори з американською стороною та анонсував доповідь про результати зустрічі перед Зеленським.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
