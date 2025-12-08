Видео
Зеленский в Лондоне проведет ряд важных встреч, — источник

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 13:06
Визит Зеленского в Лондон 8 декабря — что известно
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, отправился с официальным визитом в Лондон. Там главу государства ждет несколько важных встреч с европейскими лидерами.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в Офисе президента.

Читайте также:

Визит Зеленского в Лондон — что известно

По информации источника, глава государства прибудет в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера в 15:00 по киевскому времени. Там его ждет встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Ожидается, что лидеры дадут пресс-конференцию, после чего у них запланирована совместная видеовстреча с другими руководителями государств ЕС и НАТО. Предварительно, стороны обсудят ситуацию с безопасностью в Украине, оборонную поддержку и координацию действий союзников в противодействии российской агрессии.

Позже Зеленский отправится в Брюссель. Там президент проведет встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Напомним, The Guardian сообщало о том, Зеленский обсудит с европейскими лидерами предложение США по миру в Украине.

Между тем Рустем Умеров оценил переговоры с американской стороной и анонсировал доклад о результатах встречи перед Зеленским.

Владимир Зеленский переговоры Европа Лондон встреча
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
