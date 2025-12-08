В Лондоне состоятся переговоры о мирном предложении США для Украины

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин приветствует президента Украины Владимира Зеленского. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

В понедельник, 8 декабря, Владимир Зеленский прибудет в Лондон, где встретится с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Стороны обсудят новое мирное предложение США о прекращении российской войны против Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

Зеленский переговорит с лидерами Франции, Великобритании и Германии

Журналисты The Guardian отметили, что переговоры украинской и американской делегаций, длившиеся несколько дней, завершились без сдвигов.

В то же время Дональд Трамп заявил, что президент Украины якобы еще не ознакомился с документом, но доказательств этому не привел. Американские чиновники говорят, что работа над рамочным документом выходит на финальную стадию.

В Лондоне Зеленского примут британский премьер Кир Стармер, французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц. Они планируют обсудить состояние переговоров и позиции сторон.

Параллельно министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер отправится в Вашингтон на встречу с госсекретарем США Марко Рубио. В Лондоне заявили, что Великобритания и США подтвердят свою поддержку достижения мирного соглашения.

Министр кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден в комментарии Bloomberg сказал, что Украина должна иметь свободу выбора в будущем. По его словам, мир должен быть справедливым и таким, что обеспечит Украине реальные гарантии безопасности и возможности влиять на собственную судьбу.

