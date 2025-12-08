У Лондоні відбудуться переговори про мирну пропозицію США для України

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін вітає президента України Володимира Зеленського. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

У понеділок, 8 грудня, Володимир Зеленський прибуде до Лондона, де зустрінеться з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Сторони обговорять нову мирну пропозицію США щодо припинення російської війни проти України.

Про це повідомляє The Guardian.

Журналісти The Guardian зазначили, що переговори української та американської делегацій, що тривали кілька днів, завершилися без зрушень.

Водночас Дональд Трамп заявив, що президент України нібито ще не ознайомився з документом, але доказів цьому не навів. Американські чиновники говорять, що робота над рамковим документом виходить на фінальну стадію.

У Лондоні Зеленського приймуть британський прем'єр Кір Стармер, французький президент Еммануель Макрон та німецький канцлер Фрідріх Мерц. Вони планують обговорити стан переговорів та позиції сторін.

Паралельно міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер вирушить до Вашингтона на зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо. У Лондоні заявили, що Британія та США підтвердять свою підтримку досягнення мирної угоди.

Міністр кабінету міністрів Великої Британії Пет Макфадден у коментарі Bloomberg сказав, що Україна повинна мати свободу вибору в майбутньому. За його словами, мир має бути справедливим і таким, що забезпечить Україні реальні гарантії безпеки та можливості впливати на власну долю.

Раніше єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс заявляв, що ЄС треба самостійно розробляти та просувати мирний план щодо закінчення війни в Україні.