Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрінеться в Лондоні з низкою лідерів — подробиці

Зеленський зустрінеться в Лондоні з низкою лідерів — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 10:48
У Лондоні відбудуться переговори про мирну пропозицію США для України
Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін вітає президента України Володимира Зеленського. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

У понеділок, 8 грудня, Володимир Зеленський прибуде до Лондона, де зустрінеться з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Сторони обговорять нову мирну пропозицію США щодо припинення російської війни проти України.

Про це повідомляє The Guardian.

Реклама
Читайте також:

Зеленський переговорить із лідерами Франції, Британії та Німеччини

Журналісти The Guardian зазначили, що переговори української та американської делегацій, що тривали кілька днів, завершилися без зрушень.

Водночас Дональд Трамп заявив, що президент України нібито ще не ознайомився з документом, але доказів цьому не навів. Американські чиновники говорять, що робота над рамковим документом виходить на фінальну стадію.

У Лондоні Зеленського приймуть британський прем'єр Кір Стармер, французький президент Еммануель Макрон та німецький канцлер Фрідріх Мерц. Вони планують обговорити стан переговорів та позиції сторін.

Паралельно міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер вирушить до Вашингтона на зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо. У Лондоні заявили, що Британія та США підтвердять свою підтримку досягнення мирної угоди.

Міністр кабінету міністрів Великої Британії Пет Макфадден у коментарі Bloomberg сказав, що Україна повинна мати свободу вибору в майбутньому. За його словами, мир має бути справедливим і таким, що забезпечить Україні реальні гарантії безпеки та можливості впливати на власну долю.

Нагадаємо, раніше син Дональда Трампа зробив заяву щодо миру в Україні.

Раніше єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс заявляв, що ЄС треба самостійно розробляти та просувати мирний план щодо закінчення війни в Україні.

Володимир Зеленський Емманюель Макрон Кір Стармер мирний план Фрідріх Мерц мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації