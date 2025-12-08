Видео
Україна
Главная Новости дня Умеров оценил переговоры о мире с представителями Трампа в США

Умеров оценил переговоры о мире с представителями Трампа в США

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 09:48
Переговоры Украины и США — Умеров доложит Зеленскому о результатах
Рустем Умеров. Фото: Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил о завершении встреч с представителями Белого дома в США. Теперь украинская делегация должна доложить о результатах переговоров президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом секретарь СНБО сообщил в своем Telegram в понедельник, 8 декабря.

Умеров доложит Зеленскому о результатах переговоров в США

Глава СНБО вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым провел несколько дней работы в Соединенных Штатах, где состоялись переговоры с представителями Трампа. По его словам, встречи прошли конструктивно и были направлены на получение четкой информации о встречах американцев в Москве.

"Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины. Вместе со всеми партнерами должны сделать все для достойного окончания этой войны", — написал Умеров.

По словам Умерова, сегодня должна состояться его встреча с Зеленским по результатам встреч и планирования дальнейших действий.

"Сегодня дадим полную информацию президенту Украины обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы. Работаем максимально интенсивно", — сказал секретарь СНБО.

Умєров повідомить Зеленському про результати переговорів у США
Заявление Рустема Умерова. Фото: скриншот Telegram

Напомним, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Украина уже на финальной стадии завершения войны.

Тем временем президента США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Владимир Зеленский еще не прочитал мирный план.

Владимир Зеленский США война в Украине мирный план Рустем Умеров мирные переговоры
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
