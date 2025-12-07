Видео
Главная Новости дня Кэллог заявил, что завершение войны в Украине очень близко

Кэллог заявил, что завершение войны в Украине очень близко

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 09:37
Завершение войны в Украине - Кит Кэллог заявил о приближении мира
Кот Келлог. Фото: кадр из видео

Соглашение о завершении войны в Украине уже на финальной стадии. Спорным моментом в мирном плане остается вопрос территорий.

Об этом заявил спецпредставитель президента США, генерал Кит Келлог во время выступления на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана.

Кэллог о завершении войны

По словам генерала, доработка мирного соглашения еще продолжается и есть ряд вопросов, которые стороны должны урегулировать. Однако Келлог уверен, что Украина и РФ максимально приблизились к завершению войны.

"Знаете, я думаю, когда мы говорим об Украине, где мы сейчас находимся по сравнению с тем, что было год или два назад, если вы военный, вы понимаете, что последние 10 метров до цели всегда самые тяжелые. Вот где действительно возникают противоречия, и я думаю, что мы находимся на последних 10 метрах в попытках положить конец этому конфликту", — сказал представитель Белого дома.

Ключевыми вопросами, которые стороны должны согласовать, говорит Келлог, остаются территории Донецкой и Луганской областей, а также контроль над Запорожской АЭС.

"Думаю, у нас есть пара проблем, и одна из них — это проблемы с территорией, прежде всего Донецкая область, Запорожье и ЗАЭС, которая сейчас находится в замороженном состоянии, но это огромная атомная электростанция. Если мы решим эти два вопроса, думаю, все остальное будет складываться достаточно хорошо", — сообщил генерал.

Напомним, заместитель руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что США стремятся к быстрому завершению войны в Украине.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обсудил мирное соглашение с представителями команды президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

США Украина война в Украине мирный план Кит Келлог мирные переговоры
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
