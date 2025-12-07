Завершення війни в Україні — Кіт Келлог заявив про наближення миру

Келлог заявив, що завершення війни в Україні дуже близько
Угода щодо завершення війни в Україні вже на фінальній стадії. Суперечливим моментом у мирному плані залишається питання територій.
Про це заявив спецпредставник президента США, генерал Кіт Келлог під час виступу на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана.
Келлог про завершення війни
За словами генерала, допрацювання мирної угоди ще триває і є низка питань, які сторони мають врегулювати. Однак Келлог впевнений, що Україна та РФ максимально наблизилися до завершення війни.
"Знаєте, я думаю, коли ми говоримо про Україну, де ми зараз перебуваємо порівняно з тим, що було рік або два тому, якщо ви військовий, ви розумієте, що останні 10 метрів до мети завжди найважчі. Ось де справді виникають протиріччя, і я думаю, що ми перебуваємо на останніх 10 метрах у спробах покласти край цьому конфлікту", — сказав представник Білого дому.
Ключовими питаннями, які сторони мають погодити, каже Келлог, залишаються території Донецької й Луганської областей, а також контроль над Запорізькою АЕС.
"Думаю, у нас є пара проблем, і одна з них – це проблеми з територією, насамперед Донецька область, Запоріжжя і ЗАЕС, яка зараз перебуває в замороженому стані, але це величезна атомна електростанція. Якщо ми розв'яжемо ці два питання, думаю, все інше буде складатися досить добре", — повідомив генерал.
Нагадаємо, заступник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що США прагнуть швидкого завершення війни в Україні.
Крім того, президент України Володимир Зеленський обговорив мирну угоду з представниками команди президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
