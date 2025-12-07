Відео
Україна
Келлог заявив, що завершення війни в Україні дуже близько

Келлог заявив, що завершення війни в Україні дуже близько

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 09:37
Завершення війни в Україні — Кіт Келлог заявив про наближення миру
Кіт Келлог. Фото: кадр з відео

Угода щодо завершення війни в Україні вже на фінальній стадії. Суперечливим моментом у мирному плані залишається питання територій.

Про це заявив спецпредставник президента США, генерал Кіт Келлог під час виступу на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана.

Читайте також:

Келлог про завершення війни

За словами генерала, допрацювання мирної угоди ще триває і є низка питань, які сторони мають врегулювати. Однак Келлог впевнений, що Україна та РФ максимально наблизилися до завершення війни.

"Знаєте, я думаю, коли ми говоримо про Україну, де ми зараз перебуваємо порівняно з тим, що було рік або два тому, якщо ви військовий, ви розумієте, що останні 10 метрів до мети завжди найважчі. Ось де справді виникають протиріччя, і я думаю, що ми перебуваємо на останніх 10 метрах у спробах покласти край цьому конфлікту", — сказав представник Білого дому.

Ключовими питаннями, які сторони мають погодити, каже Келлог, залишаються території Донецької й Луганської областей, а також контроль над Запорізькою АЕС.

"Думаю, у нас є пара проблем, і одна з них – це проблеми з територією, насамперед Донецька область, Запоріжжя і ЗАЕС, яка зараз перебуває в замороженому стані, але це величезна атомна електростанція. Якщо ми розв'яжемо ці два питання, думаю, все інше буде складатися досить добре", — повідомив генерал.

Нагадаємо, заступник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що США прагнуть швидкого завершення війни в Україні.

Крім того, президент України Володимир Зеленський обговорив мирну угоду з представниками команди президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

США Україна війна в Україні мирний план Кіт Келлог мирні переговори
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
