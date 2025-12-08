Переговори України та США — Умєров доповість Зеленському про результати

Рустем Умєров. Фото: Reuters

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив про завершення зустрічей із представниками Білого дому у США. Відтепер українська делегація має доповісти про результати переговорів президенту Володимиру Зеленському.

Про це секретар РНБО повідомив у своєму Telegram у понеділок, 8 грудня.

Реклама

Читайте також:

Умєров доповість Зеленському про результати переговорів у США

Очільник РНБО разом із начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим провів декілька днів роботи у Сполучених Штатах, де відбулися перемовини з представниками Трампа. За його словами, зустрічі пройшли конструктивно та були спрямовані на отримання чіткої інформації щодо зустрічей американців у Москві.

"Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України. Разом з усіма партнерами маємо зробити все для достойного закінчення цієї війни", — написав Умєров.

За словами Умєрова, сьогодні має відбутися його зустріч із Зеленським щодо результатів зустрічей та планування подальших дій.

"Сьогодні дамо повну інформацію президенту України про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи. Працюємо максимально інтенсивно", — сказав секретар РНБО.

Заява Рустема Умєрова. Фото: скриншот Telegram

Нагадаємо, спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Україна вже на фінальній стадії завершення війни.

Тим часом президента США Дональд Трамп заявив, що розчарований тим, що Володимир Зеленський ще не прочитав мирний план.