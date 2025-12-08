Переговори у Лондоні 8 грудня - Зеленський назвав підсумки

Володимир Зеленський, Кір Стармер, Еммануель Макрон, та Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

У понеділок, 8 грудня, у Лондоні пройшли переговори щодо війни в Україні за участі європейських лідерів та українського Президента Володимира Зеленського. Вони обговорили питання подальшої оборонної підтримки України.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Переговори у Лондоні

Володимир Зеленський підкреслив важливість збереження єдності між Україною, Європою та Сполученими Штатами. У своєму зверненні він подякував прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, президенту Франції Емманюелю Макрону та канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за організацію спільної зустрічі та їхній особистий внесок у просування миру.

За словами Зеленського, учасники зустрічі детально обговорили координацію дипломатичних зусиль із американською стороною, а також узгодили єдину позицію щодо гарантій безпеки та планів з післявоєнної реконструкції.

"Дякую лідерам за готовність бути з нашим народом та допомагати на шляху до наближення миру", — зазначив український Президент.

Нагадаємо, напередодні четверо лідерів провели переговори і зробили низку важливих заяв. Вони підтвердили, що й надалі підтримуватимуть Україну.

Також відомо, що після візиту до Лондона Володимир Зеленський вирушить до Брюсселя. Там він зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте.