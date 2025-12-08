Переговори у Лондоні — головні заяви лідерів ЄС

Володимир Зеленський на переговорах з лідерами ЄС. Фото: REUTERS/Toby Melville

Президент України Володимир Зеленський 8 грудня прибув до Лондона для переговорів з європейськими лідерами. Вони обговорили ситуацію на фронті та зробили кілька важливих заяв.

Що сказали лідери ЄС — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Головні заяви лідерів ЄС у Лондоні

Під час переговорів у Лондоні європейські лідери підтвердили підтримку нашої держави на "критичному етапі". Вони наголосили, що доля України — це доля Європи.

Так, спілкуючись з пресою, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер описав поточні переговори як "критичний етап прагнення до миру". За його словами, питання, що стосуються України, — це питання самої України.

"Російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій. Ми всі підтримуємо Україну і всі підтримуємо мир", — заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що він "скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять зі США", і додав, що саме тому лідери зібралися сьогодні.

"Це може бути вирішальний час для всіх нас, тому ми намагаємося продовжувати нашу підтримку України... доля цієї країни України — це доля Європи", — підкреслив політик.

У підсумку український лідер Володимир Зеленський подякував союзникам за організацію і відзначив, що сьогодні дуже важлива єдність між Європою, Україною та США. Президент вважає, що зараз дуже важливо організовувати такі зустрічі.

Нагадаємо, 8 грудня Зеленський прибув до Великої Британії. Після зустрічей в Лондоні глава держави вирушить до Брюсселя.

Водночас Польща запрошення на цей саміт не отримали. У країні занепокоєні, що їх не долучили до переговорів щодо завершення війни в Україні та обговорення мирного плану США.