Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський у Лондоні — головні заяви лідерів ЄС

Зеленський у Лондоні — головні заяви лідерів ЄС

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 16:25
Переговори у Лондоні — головні заяви лідерів ЄС
Володимир Зеленський на переговорах з лідерами ЄС. Фото: REUTERS/Toby Melville

Президент України Володимир Зеленський 8 грудня прибув до Лондона для переговорів з європейськими лідерами. Вони обговорили ситуацію на фронті та зробили кілька важливих заяв.

Що сказали лідери ЄС — читайте у матеріалі Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Головні заяви лідерів ЄС у Лондоні

Під час переговорів у Лондоні європейські лідери підтвердили підтримку нашої держави на "критичному етапі". Вони наголосили, що доля України — це доля Європи. 

Так, спілкуючись з пресою, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер описав поточні переговори як "критичний етап прагнення до миру". За його словами, питання, що стосуються України, — це питання самої України.

"Російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій. Ми всі підтримуємо Україну і всі підтримуємо мир", — заявив президент Франції Еммануель Макрон. 

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що він "скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять зі США", і додав, що саме тому лідери зібралися сьогодні.

"Це може бути вирішальний час для всіх нас, тому ми намагаємося продовжувати нашу підтримку України... доля цієї країни України — це доля Європи", — підкреслив політик. 

У підсумку український лідер Володимир Зеленський подякував союзникам за організацію і відзначив, що сьогодні дуже важлива єдність між Європою, Україною та США. Президент вважає, що зараз дуже важливо організовувати такі зустрічі. 

Нагадаємо, 8 грудня Зеленський прибув до Великої Британії. Після зустрічей в Лондоні глава держави вирушить до Брюсселя. 

Водночас Польща запрошення на цей саміт не отримали. У країні занепокоєні, що їх не долучили до переговорів щодо завершення війни в Україні та обговорення мирного плану США.

Володимир Зеленський переговори Лондон війна в Україні підтримка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації