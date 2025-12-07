Польщу не запросили на саміт у Лондоні — реакція польских посадовців

Польські посадовці. Фото: polsatnews.pl

У понеділок, 8 грудня, в Лондоні має відбутися термінований саміт щодо завершення війни в Україні та обговорення мирного плану США. Участь у зустрічі візьмуть представники Великої Британії, Німеччини, Франції та України, а ось Польща запрошення не отримувала.

Представники польського уряду висловили серйозне занепокоєння з цього приводу в ефірі програми Prezydenci i premierzy.

Саміт у Лондоні відбудеться без участі Польщі

На думку посадовців відсутність запрошення для польського лідера свідчить про те, що країна втрачає свій вплив на європейській арені.

"З лідером України зустрічаються три найсильніші європейські країни. Найсильніші в політичному, військовому та економічному плані, ті, які роблять найбільший внесок у військові потреби України. Ми просто слабші", — заявив експрезидент Польщі Броніслав Коморовський.

Попередній глава польського уряду Ян Кшиштоф Белецький висловив думку, що чинна влада "тримала Україну на відстані", чим послабила позицію Варшави. Він закликав керівництво держави бути більш активним і наполегливим у міжнародній політиці, якщо Польща прагне відігравати провідну роль у Європі.

Колишній прем'єр Вальдемар Павляк додав, що внутрішні суперечки та політичні проблеми шкодять зовнішній політиці країни. Якщо Польща відштовхує Україну, то її важко буде залучати до обговорення ключових європейських безпекових питань.

Натомість Коморовський підкреслив, що союзники хочуть бачити Польщу впливовим гравцем, але таким, що відповідає своїм реальним можливостям. За його словами, США розглядають Польщу як одного з ключових партнерів у зміцненні безпеки східного флангу НАТО, але це потребує значних ресурсів, відповідальності та політичної стабільності.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що домовленостей з Росією бути не може.

А також стало відомо, що в одному з польських міст оголошували повітряну тривогу через загрозу удару з боку РФ.