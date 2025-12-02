Навроцький заявив, що з Росією неможливі жодні домовленості

Кароль Навроцький. Фото: x.com/NawrockiKn

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що з Росією ніколи не може бути жодних домовленостей. За його словами, там є лише брехня, бажання забрати дух та знищити.

Про це Кароль Навроцький сказав під час урочистостей з нагоди Дня офіцерів-курсантів у 195-ту річницю початку Листопадового повстання.

Реклама

Читайте також:

Z Moskalami nie ma żadnych porozumień. Tam jest tylko kłamstwo, chęć zabrania ducha i chęć zniszczenia‼️



Prezydent RP @NawrockiKn podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego w 195. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego: ,,Wydarzenia historyczne stanowią lekcję także dla… pic.twitter.com/8UH5JS2MLo — Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) November 30, 2025

Заява Навроцького про Росію

Лідер Польщі заявив, що історичні події також є уроком для сучасної країни та громадян. За його словами, з росіянами немає жодних угод.

"Там є лише брехня, бажання забрати дух і бажання знищити. Це урок, який ми всі маємо засвоїти, глибоко вірячи в польських курсантів, офіцерів і генералів", — додав Навроцький.

Нагадаємо, польський президент скасував зустріч із премʼєром Угорщини Віктором Орбаном через його візит до Росії.

Крім того, Варшава та низка інших польських міст опинилися у переліку населених пунктів із підвищеним ризиком потенційної агресії з боку Росії.