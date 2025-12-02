Відео
Навроцький заявив, що з РФ ніколи не може бути домовленостей

Дата публікації: 2 грудня 2025 08:23
Навроцький заявив, що з Росією неможливі жодні домовленості
Кароль Навроцький. Фото: x.com/NawrockiKn

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що з Росією ніколи не може бути жодних домовленостей. За його словами, там є лише брехня, бажання забрати дух та знищити.

Про це Кароль Навроцький сказав під час урочистостей з нагоди Дня офіцерів-курсантів у 195-ту річницю початку Листопадового повстання.

Заява Навроцького про Росію

Лідер Польщі заявив, що історичні події також є уроком для сучасної країни та громадян. За його словами, з росіянами немає жодних угод.

"Там є лише брехня, бажання забрати дух і бажання знищити. Це урок, який ми всі маємо засвоїти, глибоко вірячи в польських курсантів, офіцерів і генералів", — додав Навроцький.

Нагадаємо, польський президент скасував зустріч із премʼєром Угорщини Віктором Орбаном через його візит до Росії.

Крім того, Варшава та низка інших польських міст опинилися у переліку населених пунктів із підвищеним ризиком потенційної агресії з боку Росії.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
