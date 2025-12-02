Видео
Главная Новости дня Навроцкий заявил, что с РФ никогда не может быть договоренностей

Навроцкий заявил, что с РФ никогда не может быть договоренностей

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 08:23
Навроцкий заявил, что с Россией невозможны никакие договоренности
Кароль Навроцкий. Фото: x.com/NawrockiKn

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что с Россией никогда не может быть никаких договоренностей. По его словам, там есть только ложь, желание забрать дух и уничтожить.

Об этом Кароль Навроцкий сказал во время торжеств по случаю Дня офицеров-курсантов в 195-ю годовщину начала Ноябрьского восстания.

Читайте также:

Заявление Навроцкого о России

Лидер Польши заявил, что исторические события также являются уроком для современной страны и граждан. По его словам, с россиянами нет никаких соглашений.

"Там есть только ложь, желание забрать дух и желание уничтожить. Это урок, который мы все должны усвоить, глубоко веря в польских курсантов, офицеров и генералов", — добавил Навроцкий.

Напомним, польский президент отменил встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за его визита в Россию.

Кроме того, Варшава и ряд других польских городов оказались в перечне населенных пунктов с повышенным риском потенциальной агрессии со стороны России.

Польша россияне история Россия Кароль Навроцкий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
