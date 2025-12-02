Навроцкий заявил, что с Россией невозможны никакие договоренности

Кароль Навроцкий. Фото: x.com/NawrockiKn

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что с Россией никогда не может быть никаких договоренностей. По его словам, там есть только ложь, желание забрать дух и уничтожить.

Об этом Кароль Навроцкий сказал во время торжеств по случаю Дня офицеров-курсантов в 195-ю годовщину начала Ноябрьского восстания.

Z Moskalami nie ma żadnych porozumień. Tam jest tylko kłamstwo, chęć zabrania ducha i chęć zniszczenia‼️



Prezydent RP @NawrockiKn podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego w 195. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego: ,,Wydarzenia historyczne stanowią lekcję także dla... pic.twitter.com/8UH5JS2MLo - Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) November 30, 2025

Заявление Навроцкого о России

Лидер Польши заявил, что исторические события также являются уроком для современной страны и граждан. По его словам, с россиянами нет никаких соглашений.

"Там есть только ложь, желание забрать дух и желание уничтожить. Это урок, который мы все должны усвоить, глубоко веря в польских курсантов, офицеров и генералов", — добавил Навроцкий.

Напомним, польский президент отменил встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за его визита в Россию.

Кроме того, Варшава и ряд других польских городов оказались в перечне населенных пунктов с повышенным риском потенциальной агрессии со стороны России.