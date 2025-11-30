Кароль Навроцкий отменил встречу с Орбаном

Президент Польши отказался встречаться с Орбаном — какая причина
Президент Польши Кароль Навроцкий отменил запланированную встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за его недавнего визита в Россию. Польский лидер ограничит свою поездку в Венгрию участием только в саммите президентов Вышеградской группы.
Об этом сообщил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в соцсети X в воскресенье, 30 ноября.
Навроцкий отменил встречу с Орбаном — что известно
Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши отметил, что Навроцкий последовательно выступает за поиск реальных путей прекращения войны в Украине, спровоцированной Россией.
"Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, также в сфере энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме", — написал представитель канцелярии президента Польши.
Кроме того, он добавил, что на встрече вместе с президентами Чехии, Словакии и Венгрии Навроцкий будет обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества в регионе Центральной Европы.
Напомним, что в среду, 3 декабря, Кароль Навроцкий отправится с двухдневным визитом в Венгрию, где примет участие в саммите лидеров стран Вышеградской группы. В четверг польский президент должен был осуществить официальный визит в Будапешт и провести встречи премьер-министром Виктором Орбаном.
Напомним, что 28 ноября в Кремле состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным.
Впоследствии стало известно, что во время визита Орбана к Путину 28 ноября стороны говорили о войне в Украине.
