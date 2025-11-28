Встреча Путина и Орбана завершилась — о чем договорились

Виктор Орбан и Владимир Путин. Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и российского диктатора Владимира Путина завершилась. В частности, стороны обсудили войну в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X в пятницу, 28 ноября.

Встреча Путина и Орбана 28 ноября

"Мы достигли того, к чему стремились: энергетическая безопасность Венгрии гарантирована. Президент Путин подтвердил, что Россия будет поставлять договорные объемы газа и нефти вовремя как по нефтепроводу "Дружба", так и по газопроводу "Турецкий поток", — заявил Сийярто.

Стороны договорились ускорить строительство атомной электростанции "Пакш". По словам главы МИД Венгрии, все технические подготовительные работы идут по графику, а уже 5 февраля стартуют работы на месте.

Сийярто сообщил, что на встрече с Путиным Орбан сообщил, что Венгрия "стоит на стороне мира".

"Эта война не наша, но мы уже заплатили за нее высокую цену. Президент Путин подтвердил, что если состоится мирный саммит, то он пройдет в Будапеште", — пишет он.

По его словам, тем, кто ставит под сомнение эту встречу, стоит помнить, что "Венгрия является суверенной страной с суверенной внешней политикой".

"Наши решения основываются исключительно на национальных интересах. Сотрудничество с Россией базируется на взаимном уважении и реалиях энергетической безопасности. Сегодняшняя встреча именно это и подкрепила", — добавил Сийярто.

Пост главы МИД Венгрии. Фото: скриншот

Напомним, Орбан прибыл в Кремль на встречу с Путиным. В Москве он заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по миру в Украине.

А недавно лидер США Дональд Трамп согласился отсрочить санкции против Венгрии, позволив стране покупать нефть и газ РФ.