Зустріч Путіна і Орбана завершилася — про що домовилися

Віктор Орбан та Володимир Путін. Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Зустріч премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана та російського диктатора Володимира Путіна завершилася. Зокрема, сторони обговорили війну в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Петер Сіярто в соцмережі X у пʼятницю, 28 листопада.

Зустріч Путіна та Орбана 28 листопада

"Ми досягли того, чого прагнули: енергетична безпека Угорщини гарантована. Президент Путін підтвердив, що Росія буде постачати договірні обсяги газу та нафти вчасно як нафтопроводом "Дружба", так і газопроводом "Турецький потік", — заявив Сіярто.

Сторони домовилися прискорити будівництво атомної електростанції "Пакш". За словами глави МЗС Угорщини, усі технічні підготовчі роботи йдуть за графіком, а вже 5 лютого стартують роботи на місці.

Сіярто повідомив, що на зустрічі із Путіним Орбан повідомив, що Угорщина "стоїть на боці миру".

"Ця війна не наша, але ми вже заплатили за неї високу ціну. Президент Путін підтвердив, що якщо відбудеться мирний саміт, то він пройде в Будапешті", — пише він.

За його словами, тим, хто ставить під сумнів цю зустріч, варто памʼятати, що "Угорщина є суверенною країною з суверенною зовнішньою політикою".

"Наші рішення ґрунтуються виключно на національних інтересах. Співпраця з Росією базується на взаємній повазі та реаліях енергетичної безпеки. Сьогоднішня зустріч саме це і підкріпила", — додав Сіярто.

Допис глави МЗС Угорщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, Орбан прибув у Кремль на зустріч з Путіним. У Москві він заявив, що Угорщина готова надати майданчик для перемовин щодо миру в Україні.

А нещодавно лідер США Дональд Трамп погодився відтермінувати санкції проти Угорщини, дозволивши країні купувати нафту та газ РФ.