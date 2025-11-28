У Росії розпочалася зустріч Орбана з Путіним

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін. Фото: кадр з відео

У п'ятницю, 28 листопада, у Кремлі розпочалася зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним. Це їхня четверта зустріч від початку повномасштабної війни.

Про це інформують росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

У Кремлі стартувала зустріч Путіна та Орбана

Сьогодні, 28 листопада, у Кремлі розпочалася зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зауважимо, що це вже четверта зустріч угорського прем’єра з російським диктатором з початку повномасштабної війни в Україні та 14 загалом.



Вітаючи Орбана, Путін назвав "виваженою" його позицію щодо України й сказав, що перемовини РФ і США можуть призвести до проведення саміту у Будапешті.

У відповідь Орбан заявив, що Угорщина готова надати майданчик для перемовин щодо миру в Україні.

Під час зустрічі очільник Кремля висловив готовність зустрітись з президентом Сполучених Штатів Америки Дональом Трампом в Угорщині.

"Якщо в ході наших переговорів справа дійде до використання майданчика Будапешта, я теж буду цьому дуже радий і хочу вам подякувати за готовність сприяти цьому", — сказав Путін.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті.

"Я скасував зустріч із Путіним. Мені здалося, що ми не досягнемо того, чого повинні досягти, тому я це зробив. Кожного разу в нас відбувається хороша розмова, але вона ні до чого не призводить", — сказав Трамп.

Раніше ми інформували, що Віктор Орбан зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Також про деталі візиту Орбана до Москви напередодні писали іноземні ЗМІ.