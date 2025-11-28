У Росії розпочалася зустріч Орбана з Путіним

У Росії розпочалася зустріч Путіна та Орбана — що відомо
У п'ятницю, 28 листопада, у Кремлі розпочалася зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним. Це їхня четверта зустріч від початку повномасштабної війни.
Про це інформують росЗМІ.
Вітаючи Орбана, Путін назвав "виваженою" його позицію щодо України й сказав, що перемовини РФ і США можуть призвести до проведення саміту у Будапешті.
У відповідь Орбан заявив, що Угорщина готова надати майданчик для перемовин щодо миру в Україні.
Під час зустрічі очільник Кремля висловив готовність зустрітись з президентом Сполучених Штатів Америки Дональом Трампом в Угорщині.
"Якщо в ході наших переговорів справа дійде до використання майданчика Будапешта, я теж буду цьому дуже радий і хочу вам подякувати за готовність сприяти цьому", — сказав Путін.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті.
"Я скасував зустріч із Путіним. Мені здалося, що ми не досягнемо того, чого повинні досягти, тому я це зробив. Кожного разу в нас відбувається хороша розмова, але вона ні до чого не призводить", — сказав Трамп.
