В России началась встреча Путина и Орбана — что известно

В России началась встреча Путина и Орбана — что известно

Дата публикации 28 ноября 2025 14:08
В России началась встреча Орбана с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин. Фото: кадр из видео

В пятницу, 28 ноября, в Кремле началась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным. Это их четвертая встреча с начала полномасштабной войны.

Об этом информируют росСМИ.

Сегодня, 28 ноября, в Кремле началась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным.

Заметим, что это уже четвертая встреча венгерского премьера с российским диктатором с начала полномасштабной войны в Украине и 14 в целом.

Приветствуя Орбана, Путин назвал "взвешенной" его позицию по Украине и сказал, что переговоры РФ и США могут привести к проведению саммита в Будапеште.

В ответ Орбан заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по миру в Украине.

Во время встречи глава Кремля выразил готовность встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Венгрии.

"Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я тоже буду этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность способствовать этому", — сказал Путин.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште.

"Я отменил встречу с Путиным. Мне показалось, что мы не достигнем того, чего должны достичь, поэтому я это сделал. Каждый раз у нас происходит хороший разговор, но он ни к чему не приводит", — сказал Трамп. 

Ранее мы информировали, что Виктор Орбан встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Также о деталях визита Орбана в Москву накануне писали иностранные СМИ.

владимир путин переговоры Венгрия Виктор Орбан Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
