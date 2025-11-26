Видео
Орбан полетит к Путину в Москву 28 ноября — СМИ

Орбан полетит к Путину в Москву 28 ноября — СМИ

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 04:41
обновлено: 04:20
Орбан собрался лететь в Москву — когда встретится с Путиным
Владимир Путин и Виктор Орбан. Иллюстративное фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе отправится в Москву, чтобы встретиться с диктатором Путиным. Встреча должна состояться в пятницу, 28 ноября.

Об этом в Facebook сообщил журналист-расследователь Саболч Пани со ссылкой на источник.

Читайте также:

Усилия Орбана: После встречи с Трампом и призыва к ЕС

Официального подтверждения встречи Виктора Орбана и Владимира Путина пока не поступало. Стоит отметить, что премьер-министр Венгрии является одним из немногих европейских лидеров, который регулярно контактирует с российским диктатором. Последняя их встреча состоялась в октябре 2023 года в Китае, где Орбан назвал полномасштабную войну России против Украины "военной операцией".

Орбан полетит к Путину в Москву 28 ноября — СМИ - фото 1
Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: Reuters

Недавно, в начале ноября, Виктор Орбан также встречался с президентом США Дональдом Трампом. После этой встречи он публично призвал Трампа провести саммит с Путиным именно в Будапеште. Однако тогда американский президент заявил, что пока не видит причин для такой встречи.

Кроме того, после того, как в СМИ появился "мирный план" США, который содержит выгодные Кремлю позиции, Орбан призвал Европейский Союз согласиться на него.

Напомним, на днях Виктор Орбан выступил с резким заявлением относительно Украины. Он обвинил власть в масштабной коррупции и заявил об отказе Будапешта финансировать Киев.

Также Орбан убедил Дональда Трампа снять санкции со страны для закупки российской нефти.

россия владимир путин переговоры Венгрия политики Виктор Орбан
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
