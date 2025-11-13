Орбан отказался финансировать Украину и обвинил Киев в коррупции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил с резким заявлением относительно Украины. Он обвинил власть в масштабной коррупции и заявил об отказе Будапешта финансировать Киев.

Об этом Виктор Орбан высказался в соцсети X.

Орбан в очередной раз упрекнул ЕС за помощь Украине. Он заявил, что европейские партнеры рискуют профинансировать систему из денег налогоплательщиков налоги где средства могут пойти не на фронт, а в "карманы мафии".

"Золотая иллюзия Украины распадается. Была разоблачена военная мафиозная сеть, которая имеет бесчисленные связи с президентом Владимиром Зеленским. Министр энергетики уже подал в отставку, а главный подозреваемый сбежал из страны. Вот в какой хаос брюссельская элита хочет ввергнуть деньги европейских налогоплательщиков, где все, что не тратится на передовой, попадает в карманы военной мафии. Безумие", — заявил Орбан.

Заявление Виктора Орбана. Фото: скриншот

Он подчеркнул, что венгерское правительство "не намерено" направлять средства украинскому государству и, наоборот, планирует использовать ресурсы внутри страны.

Завершая заявление, премьер-министр Венгрии подчеркнул, что Будапешт не пойдет на "финансовые требования".

"В любом случае, после всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу украинского президента. Брюсселю давно пора понять, куда на самом деле идут их деньги", — подытожил венгерский премьер.

Реакция Украины на обвинения Орбана

В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на слова Орбана. Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что лекции о коррупции со стороны венгерского премьера неуместны.

Сообщение Георгия Тихого. Фото: скриншот

"Лекции о коррупции от политика, который замешан в коррупционных скандалах и сделал свою страну самой бедной в ЕС? Нет, спасибо", — заявил Тихий.

Интересно, что для иллюстрации своего сообщения Георгий Тихий использовал фото венгерского премьера, которое отредактировали, одев его в костюм с принтом зебры. Вероятно так Тихий намекнул на коррупционный скандал вокруг Виктора Орбана. В августе один из венгерских политиков слил в сеть данные, как живет Виктор Орбан — в его распоряжении якобы есть роскошный особняк с зебрами.

Напомним, также Виктор Орбан убедил Дональда Трампа снять санкции с страны для закупки российской нефти.