Дата публікації: 13 листопада 2025 13:32
Оновлено: 13:31
Орбан відмовився фінансувати Україну та звинуватив Київ у корупції
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан виступив із різкою заявою щодо України. Він звинуватив владу у масштабній корупції та заявив про відмову Будапешта фінансувати Київ.

Про це Віктор Орбан висловився у соцмережі X.

Читайте також:

Орбан заявив, що Угорщина не надсилатиме кошти Україні

Орбан вкотре дорікнув ЄС за допомогу Україні. Він заявив, що європейські партнери ризикують профінансувати систему із грошей платників податки де кошти можуть піти не на фронт, а у "кишені мафії".

"Золота ілюзія України розпадається. Була викрита військова мафіозна мережа, яка має незліченні зв'язки з президентом Володимиром Зеленським.
 Міністр енергетики вже подав у відставку, а головний підозрюваний втік з країни. Ось у який хаос брюссельська еліта хоче вкинути гроші європейських платників податків, де все, що не витрачається на передовій, потрапляє в кишені військової мафії. Божевілля", — заявив Орбан.

null
Заява Віктора Орбана. Фото: скриншот

 Він підкреслив, що угорський уряд "не має наміру" направляти кошти українській державі та, навпаки, планує використовувати ресурси всередині країни. 

Завершуючи заяву, прем’єр-міністр Угорщини наголосив, що Будапешт не піде на "фінансові вимоги".

"У будь-якому разі, після всього цього ми точно не піддамося фінансовим вимогам і шантажу українського президента. Брюсселю давно пора зрозуміти, куди насправді йдуть їхні гроші", — підсумував угорський прем'єр.

Реакція України на звинувачення Орбана

У Міністерстві закордонних справ України різко відреагували на слова Орбана. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що лекції про корупцію з боку угорського прем’єра недоречні.

null
Повідомлення Георгія Тихого. Фото: скриншот

"Лекції про корупцію від політика, який замішаний у корупційних скандалах і зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую", — заявив Тихий.

Цікаво, що для ілюстрації свого допису Георгій Тихий використав фото угорського прем'єра, яке відредагували, одягнувши його у костюм із принтом зебри. Ймовірно так Тихий натякнув на корупційний скандал довкола Віктора Орбана. У серпні один з угорських політиків злив у мережу дані, як живе Віктор Орбан — у його розпорядженні нібито є розкішний маєток із зебрами. 

Нагадаємо, також Віктор Орбан переконав Дональда Трампа зняти санкції з країни для закупівлі російської нафти. 

Володимир Зеленський корупція МЗС сфера енергетики Віктор Орбан
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
