Україна
Операція "Мідас" — журналісти назвали імена підозрюваних

Операція "Мідас" — журналісти назвали імена підозрюваних

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 10:19
Оновлено: 10:19
Операція "Мідас" — з’явилися імена причетних до корупції
Гроші, знайдені під час обшуків у посадовців Енергоатома. Фото: НАБУ/Telegram

Антикорупційне бюро продовжує гучну справу "Мідас", що стосується масштабних зловживань у державній компанії Енергоатом. Журналісти з’ясували, хто саме з фігурантів уже отримав офіційні підозри від НАБУ.

Про це повідомили журналісти "Радіо Свобода".

Читайте також:

Кому саме повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро у межах операції "Мідас" вручило підозри семи особам, причетним до корупційної схеми в енергетичній сфері. За даними слідства, вони вимагали від контрагентів АТ "НАЕК "Енергоатом" від 10 до 15% від вартості контрактів. Серед підозрюваних — підприємці, посадовці та особи, пов’язані з фінансовими потоками компанії.

НАБУ вручило підозри семи особам, серед яких – бізнесмен Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор "Енергоатому" Дмитро Басов, а також четверо осіб, яких у матеріалах називають працівниками так званого "бек-офісу" з легалізації коштів.

Серед них – Олександр Цукерман, Ігор Фурсенко, Леся Устименко та Людмила Зоріна. Розслідування встановило, що саме ці особи забезпечували рух грошових потоків і прикривали діяльність організаторів схеми.

У НАБУ Ігоря Фурсенка, відомого під псевдонімом "Рьошик", називають бухгалтером "бек-офісу". На оприлюднених записах саме він з іронією згадував, що переносити коробку з грошима — "таке собі задоволення". За офіційними даними, Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець, який займається консультуванням у сфері інформатизації. Його номер у телефонних контактах інших осіб підписаний як "Ігор співробітник Михайла Цукермана".

Депутат Ярослав Железняк зазначав, що брати Цукермани займалися фінансовими питаннями в інтересах бізнесмена Тимура Міндіча. Ще одна фігурантка справи — Леся Устименко, у списках контактів позначена як "Леся Київ Фінансист Братів". Вона є приватною підприємицею, чия діяльність пов’язана з дослідженням ринку та вивченням громадської думки.

У 2023 році Устименко придбала паркомісце в елітному будинку в центрі Києва, де, за матеріалами розслідування, діяв "бек-офіс" схеми. Її чоловік, імовірно, є громадянином Росії, який до 2015 року регулярно відвідував РФ і саме тоді отримав український паспорт.

П’ятьох підозрюваних затримали, тоді як Міндіч і Цукерман встигли залишити територію України. Решта фігурантів справи, за даними слідства, допомагали легалізовувати незаконно отримані кошти через "бек-офіс". У Вищому антикорупційному суді вже почали обирати запобіжні заходи.

Нагадаємо що НАБУ провело масштабну спецоперацію під кодовою назвою "Мідас", спрямовану на викриття корупційних схем у сфері енергетики. 

Варто нагадати, що НАБУ оприлюднило імена осіб, які, за даними слідства, входили до масштабної корупційної мережі, пов’язаної з "Енергоатомом". 

Як раніше повідомлялося, після розслідування НАБУ та САП у компанії "Енергоатом" вирішили провести позачергове засідання Наглядової ради. Члени ради ініціювали незалежну перевірку усіх фінансових операцій та внутрішніх процесів.

У компанії наголосили, що "Енергоатом" стабільно забезпечує близько 60% усієї електроенергії країни та продовжує працювати у посиленому режимі, незважаючи на корупційний скандал.

Член Наглядової ради "Енергоатому" Тимофій Милованов оголосив про рішення скласти свої повноваження після початку антикорупційного розслідування НАБУ.

НАБУ корупція САП Енергоатом Тимур Міндіч
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
