Операція "Мідас" — з’явилися імена причетних до корупції

Гроші, знайдені під час обшуків у посадовців Енергоатома. Фото: НАБУ/Telegram

Антикорупційне бюро продовжує гучну справу "Мідас", що стосується масштабних зловживань у державній компанії Енергоатом. Журналісти з’ясували, хто саме з фігурантів уже отримав офіційні підозри від НАБУ.

Про це повідомили журналісти "Радіо Свобода".

Кому саме повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро у межах операції "Мідас" вручило підозри семи особам, причетним до корупційної схеми в енергетичній сфері. За даними слідства, вони вимагали від контрагентів АТ "НАЕК "Енергоатом" від 10 до 15% від вартості контрактів. Серед підозрюваних — підприємці, посадовці та особи, пов’язані з фінансовими потоками компанії.

НАБУ вручило підозри семи особам, серед яких – бізнесмен Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор "Енергоатому" Дмитро Басов, а також четверо осіб, яких у матеріалах називають працівниками так званого "бек-офісу" з легалізації коштів.

Серед них – Олександр Цукерман, Ігор Фурсенко, Леся Устименко та Людмила Зоріна. Розслідування встановило, що саме ці особи забезпечували рух грошових потоків і прикривали діяльність організаторів схеми.

У НАБУ Ігоря Фурсенка, відомого під псевдонімом "Рьошик", називають бухгалтером "бек-офісу". На оприлюднених записах саме він з іронією згадував, що переносити коробку з грошима — "таке собі задоволення". За офіційними даними, Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець, який займається консультуванням у сфері інформатизації. Його номер у телефонних контактах інших осіб підписаний як "Ігор співробітник Михайла Цукермана".

Депутат Ярослав Железняк зазначав, що брати Цукермани займалися фінансовими питаннями в інтересах бізнесмена Тимура Міндіча. Ще одна фігурантка справи — Леся Устименко, у списках контактів позначена як "Леся Київ Фінансист Братів". Вона є приватною підприємицею, чия діяльність пов’язана з дослідженням ринку та вивченням громадської думки.

У 2023 році Устименко придбала паркомісце в елітному будинку в центрі Києва, де, за матеріалами розслідування, діяв "бек-офіс" схеми. Її чоловік, імовірно, є громадянином Росії, який до 2015 року регулярно відвідував РФ і саме тоді отримав український паспорт.

П’ятьох підозрюваних затримали, тоді як Міндіч і Цукерман встигли залишити територію України. Решта фігурантів справи, за даними слідства, допомагали легалізовувати незаконно отримані кошти через "бек-офіс". У Вищому антикорупційному суді вже почали обирати запобіжні заходи.

Нагадаємо що НАБУ провело масштабну спецоперацію під кодовою назвою "Мідас", спрямовану на викриття корупційних схем у сфері енергетики.

Варто нагадати, що НАБУ оприлюднило імена осіб, які, за даними слідства, входили до масштабної корупційної мережі, пов’язаної з "Енергоатомом".

Як раніше повідомлялося, після розслідування НАБУ та САП у компанії "Енергоатом" вирішили провести позачергове засідання Наглядової ради. Члени ради ініціювали незалежну перевірку усіх фінансових операцій та внутрішніх процесів.

У компанії наголосили, що "Енергоатом" стабільно забезпечує близько 60% усієї електроенергії країни та продовжує працювати у посиленому режимі, незважаючи на корупційний скандал.

Член Наглядової ради "Енергоатому" Тимофій Милованов оголосив про рішення скласти свої повноваження після початку антикорупційного розслідування НАБУ.