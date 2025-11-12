Видео
Операция "Мидас" — журналисты назвали имена подозреваемых

Операция "Мидас" — журналисты назвали имена подозреваемых

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 10:19
обновлено: 10:19
Операция "Мидас" - появились имена причастных к коррупции
Деньги, найденные во время обысков у должностных лиц Энергоатома. Фото: НАБУ/Telegram

Антикоррупционное бюро продолжает громкое дело "Мидас", касающееся масштабных злоупотреблений в государственной компании Энергоатом. Журналисты выяснили, кто именно из фигурантов уже получил официальные подозрения от НАБУ.

Об этом сообщили журналисты "Радио Свобода".

Кому именно сообщили о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро в рамках операции "Мидас" вручило подозрения семи лицам, причастным к коррупционной схеме в энергетической сфере. По данным следствия, они требовали от контрагентов АО "НАЭК "Энергоатом" от 10 до 15% от стоимости контрактов. Среди подозреваемых - предприниматели, должностные лица и лица, связанные с финансовыми потоками компании.

НАБУ вручило подозрения семи лицам, среди которых — бизнесмен Тимур Миндич, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор "Энергоатома" Дмитрий Басов, а также четыре человека, которых в материалах называют работниками так называемого "бэк-офиса" по легализации средств.

Среди них — Александр Цукерман, Игорь Фурсенко, Леся Устименко и Людмила Зорина. Расследование установило, что именно эти лица обеспечивали движение денежных потоков и прикрывали деятельность организаторов схемы.

В НАБУ Игоря Фурсенко, известного под псевдонимом "Решик", называют бухгалтером "бэк-офиса". На обнародованных записях именно он с иронией вспоминал, что переносить коробку с деньгами — "такое себе удовольствие". По официальным данным, Фурсенко зарегистрирован как частный предприниматель, который занимается консультированием в сфере информатизации. Его номер в телефонных контактах других лиц подписан как "Игорь сотрудник Михаила Цукермана".

Депутат Ярослав Железняк отмечал, что братья Цукерманы занимались финансовыми вопросами в интересах бизнесмена Тимура Миндича. Еще одна фигурантка дела — Леся Устименко, в списках контактов обозначена как "Леся Киев Финансист Братьев". Она является частным предпринимателем, чья деятельность связана с исследованием рынка и изучением общественного мнения.

В 2023 году Устименко приобрела паркоместо в элитном доме в центре Киева, где, по материалам расследования, действовал "бэк-офис" схемы. Ее муж, предположительно, является гражданином России, который до 2015 года регулярно посещал РФ и именно тогда получил украинский паспорт.

Пятерых подозреваемых задержали, тогда как Миндич и Цукерман успели покинуть территорию Украины. Остальные фигуранты дела, по данным следствия, помогали легализировать незаконно полученные средства через "бэк-офис". В Высшем антикоррупционном суде уже начали избирать меры пресечения.

Напомним, что НАБУ провело масштабную спецоперацию под кодовым названием "Мидас", направленную на разоблачение коррупционных схем в сфере энергетики.

Стоит напомнить, что НАБУ обнародовало имена лиц, которые, по данным следствия, входили в масштабную коррупционную сеть, связанную с "Энергоатомом".

Как ранее сообщалось, после расследования НАБУ и САП в компании "Энергоатом" решили провести внеочередное заседание Наблюдательного совета. Члены совета инициировали независимую проверку всех финансовых операций и внутренних процессов.

В компании отметили, что "Энергоатом" стабильно обеспечивает около 60% всей электроэнергии страны и продолжает работать в усиленном режиме, несмотря на коррупционный скандал.

Член Наблюдательного совета "Энергоатома" Тимофей Милованов объявил о решении сложить свои полномочия после начала антикоррупционного расследования НАБУ.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
